Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Rada Warszawy ma nowe wiceprzewodniczące

Sesja Rady Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki (archiwum)
Radny Jan Mencwel o okolicznościach zdjęcia uchwały o nocnej prohibicji z porządku obrad
Źródło: TVN24
Rada Warszawy od czwartku ma nowe wiceprzewodniczące. Na te stanowiska wybrane zostały Kamila Gołębiowska z Lewicy i Ewa Janczar z Koalicji Obywatelskiej. Zmiany są konsekwencją happeningu radnych dotyczącego nocnej prohibicji na terenie miasta.

Radni głosowali w czwartek w sprawie stanowisk wiceprzewodniczących Rady Warszawy. Przewodniczący klubu radnych KO Jarosław Szostakowski zaproponował kandydaturę radnej Ewy Janczar, a przewodnicząca Lewicy Agata Diduszko-Zyglewska - radnej Kamili Gołębiowskiej. Natomiast przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Figura zaproponował by to stanowisko piastowała Alicja Żebrowska, która była wiceprzewodniczącą rady w ubiegłej kadencji.

Figura zaapelował, by poprzeć kandydaturę radnej Żebrowskiej, jako przedstawicielki klubu opozycyjnego w radzie Warszawy.

- Standardem powszechnie uznawanym w radzie Warszawy jest to, że największy klub opozycyjny jest reprezentowany w prezydium rady. To jest naturalny standard demokracji. Prezydium jest formą dialogu w sprawach ważnych dla mieszkańców i każdy klub powinien tam być reprezentowany. Jak widać KO prezentuje tutaj patodemokrację i uznaje, że może przywłaszczyć prawie wszystkie stołki w prezydium rady - powiedział Figura.

W tajnym głosowaniu Ewa Janczar uzyskała 41 głosów, Kamila Gołębiowska 44 głosy, a Alicja Żebrowska - 15 głosów.

Odwołali radnych z Miasto Jest Nasze

Na lipcowej sesji miejskiej rady, radni odwołali wiceprzewodniczącą rady Warszawy Melanię Łuczak i wiceprzewodniczącego komisji środowiska Jana Mencwela. To konsekwencja happeningu na poprzedniej sesji, podczas którego rozdawali oni puste buteleczki po alkoholu ze zdjęciami radnych KO.

Miał to być symbol braku odwagi miasta we wprowadzeniu nocnego ograniczenia sprzedawania alkoholu, za którym opowiedziało się 81 procent mieszkańców biorących udział w konsultacjach.

Przypomnijmy, że w tym tygodniu rady dzielnic zajmują się opiniowaniem dwóch projektów uchwał w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu nocą. Dotychczas tylko trzy dzielnice spośród 16, w których odbyło się głosowanie w tej sprawie, opowiedziały się za wprowadzeniem takiego rozwiązania.

Dzielnice przeciw nocnej prohibicji. Tak głosowały rady
Dowiedz się więcej:

Dzielnice przeciw nocnej prohibicji. Tak głosowały rady

Kim są nowe wiceprzewodniczące Rady Warszawy?

Ewa Janczar to samorządowiec od ponad 25 lat. Jest warszawską radną nieprzerwanie od 2014 roku. Od 2018 pracuje jako przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego. Od 2014 jest wiceprzewodniczącą klubu Koalicji Obywatelskiej Rady Warszawy.

Radna Ewa Janczar
Radna Ewa Janczar
Źródło: Paweł Supernak/PAP

Natomiast Kamila Gołębiowska jest wiceprzewodniczącą komisji Rewizyjnej oraz Statutowo-Regulaminowej, a także członkinią komisji Rozwoju Gospodarczego Mieszkalnictwa i Cyfryzacji, komisji Etyki oraz Komitetu Audytu.

Radna Kamila Gołębiowska
Radna Kamila Gołębiowska
Źródło: Paweł Supernak/PAP
OGLĄDAJ: TVN24 HD
posiedzenie rządu

TVN24 HD
NA ŻYWO

posiedzenie rządu
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Happening z "małpkami"
Rozdawali "małpki" z wizerunkami radnych. Zostali ukarani
Nocna sprzedaż alkoholu
Ograniczenie sprzedaży alkoholu nocą w Warszawie odsuwa się w czasie
Nocna sprzedaż alkoholu
Dwie dzielnice chcą nocnej prohibicji

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Rada Warszawy
Czytaj także:
Upał
Burze, upał i silny wiatr. Więcej ostrzeżeń IMGW
METEO
Do zdarzenia doszło w Pruszkowie
Rzucił się na policjantów z młotkiem, padły strzały. Zarzut dla agresora
Okolice
Pożar samochodu na Ursynowie
"Obudził nas duszący smród dymu". Płonęły auta
Ursynów
Usiłował wepchnąć kobietę pod pociąg metra
Pchnął kobietę na peronie metra. Chce dobrowolnie poddać się karze
Bielany
Wandale uszkodzili wiatę przystankową
Wprowadzili w życie "scenariusz demolki". Tak się tłumaczyli
Okolice
CBŚP zlikwidowało narkotykowe laboratorium w Żółwinie
Narkotykowe laboratorium zlikwidowane. Policjanci przejęli setki kilogramów klefedronu
Okolice
Adam Niedzielski
Kierwiński: Niedzielski nie wnioskował o ochronę policji, choć mógł
Okolice
Adam Niedzielski w szpitalu w Siedlcach
Były minister pobity przed restauracją. Sprawcy sami zgłosili się na policję
Okolice
Policjanci przerwali narkotykową transakcją
Przerwali narkotykową transakcję i przejęli torbę z marihuaną
Okolice
Rekordowo niski poziom wody w Wiśle
Najniższy wynik w historii pomiarów
Śródmieście
Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik
Dziecięcy zeszyt, wynik testu. Mają tropy w sprawie góry śmieci blokujących drogę
Okolice
Konsultacje społeczne w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Dzielnice przeciw nocnej prohibicji. Tak głosowały rady
Śródmieście
Służby natleniają rzekę Wkrę
"Wychowałam się nad rzeką i nigdy nie było takiej katastrofy"
Okolice
Prace na ulicy Kąty Grodziskie
Koniec wakacji i remontów na drogach. Te ulice będą przejezdne
Białołęka
Prace na Słomińskiego
Tramwaje na Woli i Mokotowie wracają na stałe trasy
Wola
Stacja Warszawa Zachodnia
Każdego dnia może z niego korzystać ponad 100 tysięcy osób
Ochota
Peron dworca kolejowego Warszawa Wschodnia
Przebudują Warszawę Wschodnią. "Zmiana będzie radykalna"
Piotr Bakalarski
Kontrole kierowców przewozu osób, zatrzymano czterech cudzoziemców (zdj. ilustracyjne)
Kontrole przy dworcach. Zatrzymali czterech kierowców
Śródmieście
Zagadkowa śmierć czterech osób pod Ostrołęką (zdjęcie ilustracyjne)
Zginął od ciosów drewnianą kantówką
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdj. ilustracyjne)
Pociągi omijały cztery stacje
Komunikacja
Kradzież paliwa. Policja szuka tego mężczyzny
Podmienili tablice i ukradli paliwo. Nagrała ich kamera
Okolice
Kajdanki
Próbował włamać się do ciężarówek, w jednej zasnął
Wola
Wypadek w miejscowości Gielniów
Pięć osób rannych, w tym dwoje dzieci
Okolice
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Skorzystała z "okazji" przy bankomacie, ma kłopoty
Okolice
Według ekspertów za niski stan wody w Wiśle odpowiedzialne są też kopalnie piasku
"Przemilczana przyczyna" niskiego poziomu wody w Wiśle
Dariusz Gałązka
Do zdarzenia doszło na stacji Marymont
Na stacji metra uderzył mężczyznę i groził kobiecie
Żoliborz
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria systemu informatycznego pogotowia. Podano przyczynę
Śródmieście
Niektóre linie autobusowe będą kursować częściej
Komunikacja miejska wraca z wakacji. Będą nowości na trasach
Komunikacja
Do zdarzenia doszło na trasie S7 (zdj. ilustracyjne)
Nagle stanęła na trasie S7, w aucie zabrakło paliwa
Ulice
Uszkodzony tunel w Sulejówku
Na dwa miesiące zamkną tunel uszkodzony przez ciężarówkę
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki