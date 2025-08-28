Rada Warszawy ma nowe wiceprzewodniczące

Radny Jan Mencwel o okolicznościach zdjęcia uchwały o nocnej prohibicji z porządku obrad Źródło: TVN24

Radni głosowali w czwartek w sprawie stanowisk wiceprzewodniczących Rady Warszawy. Przewodniczący klubu radnych KO Jarosław Szostakowski zaproponował kandydaturę radnej Ewy Janczar, a przewodnicząca Lewicy Agata Diduszko-Zyglewska - radnej Kamili Gołębiowskiej. Natomiast przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Figura zaproponował by to stanowisko piastowała Alicja Żebrowska, która była wiceprzewodniczącą rady w ubiegłej kadencji.

Figura zaapelował, by poprzeć kandydaturę radnej Żebrowskiej, jako przedstawicielki klubu opozycyjnego w radzie Warszawy.

- Standardem powszechnie uznawanym w radzie Warszawy jest to, że największy klub opozycyjny jest reprezentowany w prezydium rady. To jest naturalny standard demokracji. Prezydium jest formą dialogu w sprawach ważnych dla mieszkańców i każdy klub powinien tam być reprezentowany. Jak widać KO prezentuje tutaj patodemokrację i uznaje, że może przywłaszczyć prawie wszystkie stołki w prezydium rady - powiedział Figura.

W tajnym głosowaniu Ewa Janczar uzyskała 41 głosów, Kamila Gołębiowska 44 głosy, a Alicja Żebrowska - 15 głosów.

Odwołali radnych z Miasto Jest Nasze

Na lipcowej sesji miejskiej rady, radni odwołali wiceprzewodniczącą rady Warszawy Melanię Łuczak i wiceprzewodniczącego komisji środowiska Jana Mencwela. To konsekwencja happeningu na poprzedniej sesji, podczas którego rozdawali oni puste buteleczki po alkoholu ze zdjęciami radnych KO.

Miał to być symbol braku odwagi miasta we wprowadzeniu nocnego ograniczenia sprzedawania alkoholu, za którym opowiedziało się 81 procent mieszkańców biorących udział w konsultacjach.

Przypomnijmy, że w tym tygodniu rady dzielnic zajmują się opiniowaniem dwóch projektów uchwał w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu nocą. Dotychczas tylko trzy dzielnice spośród 16, w których odbyło się głosowanie w tej sprawie, opowiedziały się za wprowadzeniem takiego rozwiązania.

Kim są nowe wiceprzewodniczące Rady Warszawy?

Ewa Janczar to samorządowiec od ponad 25 lat. Jest warszawską radną nieprzerwanie od 2014 roku. Od 2018 pracuje jako przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego. Od 2014 jest wiceprzewodniczącą klubu Koalicji Obywatelskiej Rady Warszawy.

Radna Ewa Janczar Źródło: Paweł Supernak/PAP

Natomiast Kamila Gołębiowska jest wiceprzewodniczącą komisji Rewizyjnej oraz Statutowo-Regulaminowej, a także członkinią komisji Rozwoju Gospodarczego Mieszkalnictwa i Cyfryzacji, komisji Etyki oraz Komitetu Audytu.

Radna Kamila Gołębiowska Źródło: Paweł Supernak/PAP

