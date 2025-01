Będzie remont torowiska w ciągu Słomińskiego Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Tramwaje Warszawskie poinformowały w środę o ogłoszeniu przetargu na przebudowę torowiska na ulicy Słomińskiego na odcinku od ronda Zgrupowania AK Radosław do ulicy Andersa. Jak wyliczyli, to 1507 metrów toru pojedynczego.

Wymieniona zostanie konstrukcja torowiska. Znaczna jego część będzie zielona, zmodernizowano zostanie też jego odwodnienie. Pojawią się nowe słupy trakcyjne wraz z siecią i kablami trakcyjnymi.

Przeniesione na zachodnią stronę skrzyżowania ulic Słomińskiego i Pamiętajcie o Ogrodach zostaną przystanki Baseny Inflancka. Do zmian dostosowany będzie układ drogowy (przekrój ulicy zostanie - co do zasady - zachowany). Przystanki Dworzec Gdański zostaną przebudowane i wydłużone do 68 metrów.

Odcinek torowiska na ulicy Słomińskiego do przebudowy Źródło: Tramwaje Warszawskie

Wstrzymają ruch tramwajowy na trzy miesiące

"Ponadto siłami własnymi przebudujemy dalszy odcinek trasy - od ulicy Andersa do wjazdu na most Gdański (w sumie 1591 metrów toru pojedynczego). Również tutaj na znacznej części pojawi się zielone torowisko. Wymienimy częściowo konstrukcję torowiska. Usuniemy infrastrukturę pozostałą po zlikwidowanym przystanku tramwajowym Bonifraterska oraz zazielenimy teren po rozbiórce" - poinformował rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Prace będą wiązały się ze wstrzymaniem ruchu tramwajów na odcinku między rondami Zgrupowania AK Radosław i Starzyńskiego. Tramwajarze zakładają, że utrudnienia potrwają około trzech miesięcy i będą występowały głównie w okresie wakacyjnym.

Odcinek objęty planami przebudowy, to jest element tak zwanej tramwajowej obwodnicy śródmiejskiej, prowadzącej od placu Zawiszy do ronda Żaba przez Towarową, Okopową, Słomińskiego, most Gdański i Starzyńskiego.

70 milionów złotych na remonty w 2025 roku

- Remont i przebudowa infrastruktury tramwajowej w ulicy Słomińskiego jest częścią Warszawskiego Programu Torowego, który w tym roku zakłada wymianę niemal 10 kilometrów toru pojedynczego. Prace obejmą kilka kluczowych elementów sieci tramwajowej - powiedział rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Przypomnijmy, że w budżecie remontowym Tramwajów Warszawskich na rok 2025 znalazło się więcej środków. Wynosi on 70 milionów złotych, dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.