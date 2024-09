Wraca pomysł sprzed 10 lat. Będzie przebudowa Dworca Gdańskiego

Spółka PKP S.A. wznowiła zawieszoną dekadę temu współpracę z deweloperem Ghelamco, w ramach której ma zostać przebudowany Dworzec Gdański. Oprócz nowego budynku dworca zaplanowano też cztery biurowce.

O nawiązaniu współpracy przez kolejarzy z firmą Ghelamco informowaliśmy jeszcze w 2014 roku. Wówczas deweloper wygrał konkurs na wykonanie wstępnej koncepcji przebudowy Dworca Gdańskiego oraz budowy biurowców wokół niego. Według planu miało powstać 10 budynków, głównie biurowych, choć inwestor dopuszczał w koncepcji jeden budynek z mieszkaniami. Tuż obok dworca, który miał pełnić funkcję "nowoczesnego węzła komunikacyjnego", przewidziano hotel lub centrum konferencyjne, a także spory plac. Z tamtych ambitnych planów nic nie wyszło, a współpraca została przerwana.

Projekt Ghelamco Projekt Ghelamco Projekt Ghelamco Projekt Ghelamco Projekt Ghelamco Projekt Ghelamco Projekt Ghelamco Projekt Ghelamco Projekt Ghelamco Projekt Ghelamco Projekt Ghelamco

Cztery biurowce i dworzec

"Grupa PKP powraca do realizowania projektów deweloperskich, które przed laty zostały zawieszone. Głównym celem takich inwestycji jest tworzenie nowoczesnych, funkcjonalnych przestrzeni miejskich, łączących np. funkcje biznesowe z kolejowymi. Pozwala to na optymalne wykorzystanie potencjału należących do PKP S.A. gruntów" - zakomunikowała w piątek spółka PKP SA.

- Zarządzane przez PKP nieruchomości mają olbrzymi potencjał; wiele z nich – jak właśnie Warszawa Gdańska – znajduje się w świetnych lokalizacjach: centrach miast, dobrze skomunikowanych punktach. Projekty z udziałem inwestorów zewnętrznych to dobry kierunek, by we właściwy sposób uwolnić ten potencjał – mówi cytowany w komunikacie spółki Andrzej Bułczyński, członek zarządu PKP S.A.

Koncepcja zagospodarowania terenu po wznowieniu współpracy zapowiada się skromniej od tego, co deklarowano dekadę temu. Jak podała spółka, w ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy dworzec kolejowy Warszawa Gdańska oraz zespół czterech wielofunkcyjnych budynków komercyjnych o szacowanej łącznej powierzchni ok. 100 tys. m kw. Natomiast powierzchnia użytkowa samego dworca wyniesie ok. 1900 m kw.

"Projekt ma zostać podzielony na pięć faz. Cztery z nich to tzw. fazy komercyjne. Oznacza to, że w ramach każdej z nich powstanie jeden budynek pełniący funkcje biznesowe. W ramach piątej fazy zostanie wybudowany nowy dworzec kolejowy Warszawa Gdańska" - podała spółka PKP S.A.

Inwestycja w obrębie Warszawy Gdańskiej będzie realizowana w ramach tzw. projektu deweloperskiego. Jak tłumaczą kolejarze, jest to formuła, w myśl której PKP S.A. - jako właściciel gruntu – wnosi go do projektu, zaś inwestycję realizuje powołana w tym celu w ramach grupy PKP spółka Xcity Investment oraz partner zewnętrzny - deweloper Ghelamco.

Budowa tunelu dla podróżnych

Kolejarze nie podali ani szacowanych kosztów, ani terminów rozpoczęcia tej inwestycji. Tymczasem na stacji Warszawa Gdańska ruszyła budowa drugiego tunelu dla pieszych, który ma ułatwić przesiadki pomiędzy koleją a komunikacją miejską. Na początkowym etapie prace wymusiły zamknięcie peronu numer 2.

Wejście do nowego tunelu od strony Żoliborza powstanie przy ul. ks. Romana Indrzejczyka, gdzie powstaną schody oraz winda. Obiekt zostanie poprowadzony pod całą stacją i po południowej stronie zostanie połączony z dotychczasowym przejściem podziemnym w okolicach budynku dworca i wejścia do metra. Powstanie także wyjście z tunelu ze schodami oraz windą, które umożliwi podróżnym przedostanie się bezpośrednio w kierunku ul. Kłopot i dalej do galerii handlowej.

Koszt tej inwestycji to 80 milionów złotych. Budowa ma potrwać do końca 2025 roku.

Kiedy rozpocznie się od lat zapowiadany remont tunelu średnicowego, ruch dalekobieżny zostanie przełożony na linię obwodową. Wówczas Warszawa Gdańska przejmie funkcję głównej stacji w stolicy.

Autorka/Autor:dg/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl