Jest podejrzany o handel bronią i narkotykami. Poszukiwany w Marsylii, zatrzymany w Warszawie

Policja zatrzymała 40-letniego obywatela Białorusi

Do zatrzymania 40-letniego Białorusina doprowadziły wspólne działania policjantów ze Śródmieścia, Komendy Stołecznej i Komendy Głównej Policji. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania przez sąd w Marsylii.

W czwartek policjanci weszli do jednego z luksusowych apartamentowców w Śródmieściu. "Mając na uwadze fakt, że zarówno 40-latek jak i towarzyszące mu osoby mogą być uzbrojone, bardzo istotny był element zaskoczenia" - poinformował w komunikacie młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Poza Białorusinem policjanci zatrzymali także trzech obywateli Ukrainy, którzy mieli pomagać 40-latkowi w ukrywaniu się. "Wszyscy trafili do Komendy przy ulicy Wilczej, a główny poszukiwany po dopełnieniu wszelkich kwestii proceduralnych zostanie poddany procedurze ekstradycji" - podsumował Pacyniak.