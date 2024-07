W niedzielę kierowca wjechał autem w zabytkowy kandelabr. Okazało się, że to policjant, który prowadził pod wpływem alkoholu. Taki też usłyszał zarzut. Jak informuje prokuratura, do zarzucanego czynu się nie przyznał. Śledczy pochylą się nad linią obrony prezentowaną przez podejrzanego.

- Podejrzanemu przedstawiono zarzut kierowania autem pod wpływem alkoholu. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Przedstawił linię obrony wymagającą zweryfikowania - zaznaczył prokurator Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Będzie badana linia obrony

W sprawie ewentualnego zniszczenia kandelabru postępowanie nie jest prowadzone przez prokuraturę. Do tych okoliczności ma ustosunkować się przedstawiciel mazowieckiego konserwatora zabytków. - Na tym etapie nie ma podstaw. Żeby mówić o uszkodzeniu zabytku musi to być umyślne lub nieumyślne uszkodzenie, czyli działanie w celu lub skutkujące uszkodzeniem. Trzeba ustalić czy został uszkodzony i czy było to zamiarem - doprecyzował Skiba.