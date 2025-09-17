Toaleta na torach i wolne tempo prac. Wiceprezes tramwajów odpowiada ministrze

Prace na rogu Królewskiej i Marszałkowskiej Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Kluczowe fakty: W niedzielę Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zauważyła, że toczące się na Marszałkowskiej prace wymusiły zamknięcie torowiska, co znów utrudniło podróże między Śródmieściem a Mokotowem.

"Miał być tramwaj a jest toi toi" - skonstatowała na Facebooku, załączając stosowne zdjęcie. Widzimy na nim nieprzejezdne tory przed rondem Dmowskiego. Na torowisku stoi przenośna toaleta.

Tramwajarze przekonywali ministrę, że "tramwaje z Mokotowa do centrum cały czas kursują, nieprzerwanie od 2024 roku", a budowa nowego torowiska na Marszałkowskiej trwa od czerwca.

We wtorek Pełczyńska-Nałęcz wróciła do sprawy. Tym razem ripostował wiceprezes Tramwajów Warszawskich.

Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w najnowszym poście zamieszczonym na Facebooku zauważ, że jej wcześniejszy wpis "dotyczący mokotowskich/wilanowskich tramwajów wywołał burzliwą dyskusję". Przytacza argumenty Tramwajów Warszawskich, że "dojazd do centrum jest ok, że odcinek z toi toiem nie ma z tym dojazdem nic wspólnego i to 'tylko' remont na Marszałkowskiej, wreszcie, aby było lepiej, musi być przez chwilę gorzej".

"Trzy lata i bezpośredniego dojazdu nie ma"

Dalej Pełczyńska-Nałęcz klaruje swoją sytuację. "Miałam przed remontem bezpośredni dojazd do Dworca Centralnego 25 min - teraz jadę z przesiadką 30-35 min" - pisze i publikuje screeny z aplikacji jakdojade.pl, pokazujące komunikację między Nałęczowską a Dworcem Centralnym i placem Konstytucji.

"Obiecano mi bezpośredni dojazd tramwajem do Świętokrzyskiej, pl. Bankowego (to też Centrum), i dalej na Żoliborz - po roku inwestycji. Minęło 3 lata i dojazdu bezpośredniego nie ma" - krytykuje, nawiązując do poważnie opóźnionej inwestycji (choć tramwaj do Wilanowa uruchomiono nie bez problemów pod koniec ubiegłego roku, to prace na drogach i chodnikach wciąż się toczą). "Mój syn wybrał liceum ufając tym obietnicom, no i musi sobie radzić teraz 'inaczej'" - argumentuje ministra.

Zastrzega, że jej krytyka nie ma związku z "dużą polityką". "Co to w ogóle ma do rzeczy?! Czy naprawdę mieszkaniec/mieszkanka Warszawy nie może już wypowiedzieć się w sprawie tramwaju i tego, że po 3 latach remontu dojazd do Dworca jest o 10 min dłuższy i wymaga przesiadania się, podobnie dojazd tramwajem do szeroko rozumianego Centrum - żeby nie posypały się tu wielkopolityczne emocje?!" - pyta retorycznie jako "Mieszkanka Mokotowa".

"Warszawa to nie tylko stolica - to miejsce do życia. O tym miejscu do życia, a nie o polityce rozmawiamy" - podsumowuje.

W październiku Marszałkowska "zyska nowe oblicze"

Do wpisu odniósł się wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrada Niklewicza.

"Modernizacja torowiska i jezdni w ciągu ul. Marszałkowskiej, między ul. Widok, a ul, Królewską, trwa 3 miesiące. Trzy miesiące. I tylko przez te trzy miesiące (z czego dwa przypadały na przerwę wakacyjną - syn nie jeździł do szkoły) nie było na tym odcinku tramwajowego połączenia Mokotowa z północnym Śródmieściem (i mówimy tylko o części północnego Śródmieścia, albowiem Mokotów był i jest skomunikowany z północnym Śródmieściem ciągiem al. Niepodległości, Chałubińskiego i Jana Pawła II, gdzie ruch tramwajowy cały czas funkcjonuje)" - odpowiada Niklewicz.

Jak zaznacza, stwierdzenie "minęły trzy lata i dojazdu wciąż nie ma" wprowadza w błąd, co - jak wskazuje - "zauważyło wielu mieszkańców wypowiadających się pod postem".

"Modernizację Marszałkowskiej kończymy do 13 października, tramwaje linii "16" wrócą na swoją trasę i dowiozą Panią bezpośrednio na pl. Bankowy albo Żoliborz. A Marszałkowska, na odcinku w samym sercu miasta, zyska nowe oblicze - warunki przejazdu poprawią się (znikną ograniczenia prędkości), mieszkańcy skorzystają z nowych, wygodnych przejść dla pieszych, pojawi się dodatkowa zieleń (torowisko między Świętokrzyską a Królewską będzie w całości zielone)" - tłumaczy dalej wiceprezes Tramwajów Warszawskich.

"Kiedyś tę modernizację trzeba było zrobić, właśnie dlatego, że - jak sama Pani pisze - Warszawa jest miejscem do życia" - kończy Niklewicz.

Przebudowa Marszałkowskiej - co się zmieni?

Na Marszałkowskiej tramwaje od samochodów oddzieli szpaler drzew. Kierowcy będą mieli po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (dziś są trzy). Przy Złotej zostanie wyznaczona zawrotka. Z kolei przy ulicy Sienkiewicza pojawi się lewoskręt zapewniający dojazd do okolic Złotej i Zgoda. Dodatkowe pasy i przejazdy rowerowe będą przy Złotej i Sienkiewicza.

W planach jest też dobudowanie brakującego odcinka drogi dla rowerów, między Świętokrzyską a Królewską.

Na odcinku w kierunku ronda Dmowskiego zastosowana zostanie zabudowa przejezdna. Wynika to z wniosku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" o zachowanie możliwości poruszania się karetek po tym odcinku torowiska.

Pomiędzy Królewską i Świętokrzyską między torami będzie rósł rozchodnik.

