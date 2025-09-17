Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Toaleta na torach i wolne tempo prac. Wiceprezes tramwajów odpowiada ministrze

Zdjęcie z wpisu ministry funduszy i polityki regionalnej
Prace na rogu Królewskiej i Marszałkowskiej
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz skomentowała burzę wokół własnego wpisu, dotyczącego kiepskiej komunikacji między Śródmieściem a Mokotowem. Tym razem do krytyki polityczki odniósł się wiceprezes Tramwajów Warszawskich.
Kluczowe fakty:
  • W niedzielę Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zauważyła, że toczące się na Marszałkowskiej prace wymusiły zamknięcie torowiska, co znów utrudniło podróże między Śródmieściem a Mokotowem.
  • "Miał być tramwaj a jest toi toi" - skonstatowała na Facebooku, załączając stosowne zdjęcie. Widzimy na nim nieprzejezdne tory przed rondem Dmowskiego. Na torowisku stoi przenośna toaleta.
  • Tramwajarze przekonywali ministrę, że "tramwaje z Mokotowa do centrum cały czas kursują, nieprzerwanie od 2024 roku", a budowa nowego torowiska na Marszałkowskiej trwa od czerwca.
  • We wtorek Pełczyńska-Nałęcz wróciła do sprawy. Tym razem ripostował wiceprezes Tramwajów Warszawskich.

Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w najnowszym poście zamieszczonym na Facebooku zauważ, że jej wcześniejszy wpis "dotyczący mokotowskich/wilanowskich tramwajów wywołał burzliwą dyskusję". Przytacza argumenty Tramwajów Warszawskich, że "dojazd do centrum jest ok, że odcinek z toi toiem nie ma z tym dojazdem nic wspólnego i to 'tylko' remont na Marszałkowskiej, wreszcie, aby było lepiej, musi być przez chwilę gorzej".

"Trzy lata i bezpośredniego dojazdu nie ma"

Dalej Pełczyńska-Nałęcz klaruje swoją sytuację. "Miałam przed remontem bezpośredni dojazd do Dworca Centralnego 25 min - teraz jadę z przesiadką 30-35 min" - pisze i publikuje screeny z aplikacji jakdojade.pl, pokazujące komunikację między Nałęczowską a Dworcem Centralnym i placem Konstytucji.

"Obiecano mi bezpośredni dojazd tramwajem do Świętokrzyskiej, pl. Bankowego (to też Centrum), i dalej na Żoliborz - po roku inwestycji. Minęło 3 lata i dojazdu bezpośredniego nie ma" - krytykuje, nawiązując do poważnie opóźnionej inwestycji (choć tramwaj do Wilanowa uruchomiono nie bez problemów pod koniec ubiegłego roku, to prace na drogach i chodnikach wciąż się toczą). "Mój syn wybrał liceum ufając tym obietnicom, no i musi sobie radzić teraz 'inaczej'" - argumentuje ministra.

Zastrzega, że jej krytyka nie ma związku z "dużą polityką". "Co to w ogóle ma do rzeczy?! Czy naprawdę mieszkaniec/mieszkanka Warszawy nie może już wypowiedzieć się w sprawie tramwaju i tego, że po 3 latach remontu dojazd do Dworca jest o 10 min dłuższy i wymaga przesiadania się, podobnie dojazd tramwajem do szeroko rozumianego Centrum - żeby nie posypały się tu wielkopolityczne emocje?!" - pyta retorycznie jako "Mieszkanka Mokotowa".

"Warszawa to nie tylko stolica - to miejsce do życia. O tym miejscu do życia, a nie o polityce rozmawiamy" - podsumowuje.

W październiku Marszałkowska "zyska nowe oblicze"

Do wpisu odniósł się wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrada Niklewicza.

"Modernizacja torowiska i jezdni w ciągu ul. Marszałkowskiej, między ul. Widok, a ul, Królewską, trwa 3 miesiące. Trzy miesiące. I tylko przez te trzy miesiące (z czego dwa przypadały na przerwę wakacyjną - syn nie jeździł do szkoły) nie było na tym odcinku tramwajowego połączenia Mokotowa z północnym Śródmieściem (i mówimy tylko o części północnego Śródmieścia, albowiem Mokotów był i jest skomunikowany z północnym Śródmieściem ciągiem al. Niepodległości, Chałubińskiego i Jana Pawła II, gdzie ruch tramwajowy cały czas funkcjonuje)" - odpowiada Niklewicz.

Jak zaznacza, stwierdzenie "minęły trzy lata i dojazdu wciąż nie ma" wprowadza w błąd, co - jak wskazuje - "zauważyło wielu mieszkańców wypowiadających się pod postem".

"Modernizację Marszałkowskiej kończymy do 13 października, tramwaje linii "16" wrócą na swoją trasę i dowiozą Panią bezpośrednio na pl. Bankowy albo Żoliborz. A Marszałkowska, na odcinku w samym sercu miasta, zyska nowe oblicze - warunki przejazdu poprawią się (znikną ograniczenia prędkości), mieszkańcy skorzystają z nowych, wygodnych przejść dla pieszych, pojawi się dodatkowa zieleń (torowisko między Świętokrzyską a Królewską będzie w całości zielone)" - tłumaczy dalej wiceprezes Tramwajów Warszawskich.

"Kiedyś tę modernizację trzeba było zrobić, właśnie dlatego, że - jak sama Pani pisze - Warszawa jest miejscem do życia" - kończy Niklewicz.

Zachowujemy pisownię oryginalną obu wpisów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zdjęcie z wpisu ministry funduszy i polityki regionalnej
"Miał być tramwaj, a jest toi toi". Tramwajarze odpowiadają ministrze
Remont torowiska na ulicy Marszałkowskiej
Zmiany na Marszałkowskiej. Prace przy Ogrodzie Saskim
Prace na Słomińskiego
Tramwaje na Woli i Mokotowie wracają na stałe trasy
Wola

Przebudowa Marszałkowskiej - co się zmieni?

Na Marszałkowskiej tramwaje od samochodów oddzieli szpaler drzew. Kierowcy będą mieli po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (dziś są trzy). Przy Złotej zostanie wyznaczona zawrotka. Z kolei przy ulicy Sienkiewicza pojawi się lewoskręt zapewniający dojazd do okolic Złotej i Zgoda. Dodatkowe pasy i przejazdy rowerowe będą przy Złotej i Sienkiewicza.

W planach jest też dobudowanie brakującego odcinka drogi dla rowerów, między Świętokrzyską a Królewską.

Na odcinku w kierunku ronda Dmowskiego zastosowana zostanie zabudowa przejezdna. Wynika to z wniosku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" o zachowanie możliwości poruszania się karetek po tym odcinku torowiska.

Pomiędzy Królewską i Świętokrzyską między torami będzie rósł rozchodnik.

Przebudowa torowiska tramwajowego na Marszałkowskiej
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Źródło: Tramwaje Warszawskie

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Katarzyna Pełczyńska Nałęcz / Facebook

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w Warszawie
Czytaj także:
Częściowa prohibicja
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Komisje zaopiniowały projekty
Śródmieście
Drzewo uszkodziło sieć trakcyjną i auta
Drzewo runęło na sieć tramwajową i zaparkowane auta
Żoliborz
Warszawa podpisała umowę na zakup elektrycznych autobusów
Bez "wieży" w środku, z bateriami na dachu. Warszawa kupuje 79 nowych elektryków
Komunikacja
Pelagia świętuje czterdziestkę
"Najstarszy hipopotam w Polsce". Pelagia kończy 40 lat
Praga Północ
Freski odkryte w kościele w Siedlcach
Ściągnęli obraz. To, co odkryli na ścianie, bardzo ich zaskoczyło
Okolice
Zabójstwo na Nowym Świecie. Trwa rozprawa Dawida Mirkowskiego
"Spokojny, niekonfliktowy". Zabity w środku miasta na oczach świadków
Alicja Glinianowicz
Do zdarzenia doszło w szkole w Kadzidle
Przyniósł do szkoły nóż, zaatakował kilka osób. Koniec procesu
Okolice
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Roboty drogowe mogą przeszkadzać w Konkursie Chopinowskim
Klaudia Kamieniarz
9 października w Warszawie zawyją syreny (zdjęcie ilustracyjne)
Testy syren alarmowych w Warszawie
Śródmieście
Policyjne kontrole na S17 przy użyciu drona
Dron nad trasą S17. Policjanci kontrolowali ciężarówki
Okolice
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce (zdjęcie ilustracyjne)
Miał grozić nastolatce bronią. Nie przyznał się, ale powiedział o konflikcie z rodziną
Okolice
Zderzenie trzech ciężarówek w Imielnicy
Zderzenie trzech ciężarówek. Strażacy uwolnili zakleszczonego kierowcę
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdj. ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem. Pociągi złapały opóźnienia
Śródmieście
Dziki uszkodziły boisko klubu Advit Wiązowna
Dziki zryły boisko. "Jakby ktoś przeorał je traktorem"
Klaudia Kamieniarz
Projekt biblioteki w ogrodzie na Pradze
Na Pradze powstaje biblioteka w ogrodzie
Praga Północ
Wjechał hulajnogą w wózek z dzieckiem
Nastolatki na hulajnogach terroryzują pieszych. "Zakładają pełne kaski i czują się bezkarni"
"Uwaga!" TVN
Weekendowe kontrole kierowców w Radomiu
Skontrolowali drifterów, zatrzymali im prawa jazdy
Okolice
Warszawa Centralna
Dziewięć dni bez Dworca Centralnego. Kolejarze podpisali umowę
Śródmieście
Zajęcia z samoobrony organizowane przez straż miejską (zdjęcie ilustracyjne)
Bezpieczna Warszawianka powraca. Ruszają zapisy na popularny kurs
Wola
Abp Adrian Galbas
Ktoś podszywa się w sieci pod metropolitę warszawskiego
Śródmieście
Warszawa. Ulica Bolimowska zyska nowy asfalt
Zmiany w ruchu na Bemowie. Ulica Bolimowska zyska nowy asfalt
Bemowo
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Decyzja w sprawie kary za pluszowego jamnika w miejskim autobusie
Śródmieście
Warszawa. 22-latek znęcał się nad swoją partnerką
22-latek znęcał się nad partnerką. "Szarpał za włosy, dusił oraz znieważał"
Żoliborz
Policjanci CBŚP zatrzymali członków grupy "Oczki"
"Oczko" usłyszał zarzut kierowania gangiem o międzynarodowym zasięgu
Wilanów
Warszawa. Interwencja służb na Lotnisku Chopina
Akcja na lotnisku. Zatrzymano dwóch mężczyzn poszukiwanych przez Interpol
Włochy
Zderzenie dwóch aut w Tarczynie
Pijany kierowca bez uprawnień i dwie kolizje. Mówił, że "uczy się jeździć"
Okolice
Zderzenie dwóch motocykli w gminie Jastrzębia
Zderzenie dwóch motocyklistów. Jeden z nich nie przeżył
Okolice
Wysięgniki pod odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Wysięgniki przy drodze nazywanej "gilotyną". Wkrótce pojawią się kamery
Okolice
Policjanci zatrzymali podejrzanego o handel narkotykami
Kryminalni zatrzymali handlarza narkotyków, namierzyli magazyn
Bemowo
Remont torowiska na ulicy Marszałkowskiej
Zmiany na Marszałkowskiej. Prace przy Ogrodzie Saskim
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki