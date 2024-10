Aukcja urodzinowa Muzeum POLIN, sprzedano 18 prac uznanych artystów

czytaj dalej

Umierający w poniedziałek pacjent we wtorek nagle ozdrowiał. Ale to nie był cud. Najpierw były doświadczenie, talent i determinacja fantastycznych lekarzy ze szpitala MSWiA w Warszawie. Zaczęli od schłodzenia fragmentu serca do -180 stopni, a potem przeprowadzili kardioneuroablację.