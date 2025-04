Mobilnych punktów odbioru odpadów będzie więcej

Od tego roku tekstyliów nie można wyrzucać do śmieci zmieszanych. To problem dla wielu Polaków Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN

Warszawski ratusz zdecydował się zwiększyć liczbę mobilnych punktów odbioru odpadów z 42 do 70. Trwają prace nad dokumentacją przetargową. Punkty przyjmują odpady w wyznaczonych lokalizacjach.

Od początku roku gminy mają obowiązek odbierać od mieszkańców niepotrzebną odzież i tekstylia. Warszawiacy mogą oddawać je w czterech stacjonarnych punktach, a od początku marca także w 42 mobilnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK). W mobilnych punktach można jednak oddawać również inne frakcje np. elektrośmieci.

"Mieszanie się elektrośmieci z tekstyliami"

Radna Miasto Jest Nasze Marta Szczepańska zaapelowała w interpelacji o rozdzielenie transportu elektroodpadów i tekstyliów. Wyjaśniła, że obecnie ilość oddawanych tekstyliów znacząco przekracza pojemność udostępnionych pojemników, co skutkuje gromadzeniem nadmiarowych odpadów luzem, bezpośrednio na podłodze pojazdów.

"W efekcie dochodzi do mieszania się elektrośmieci oraz materiałów łatwopalnych z tekstyliami, co stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak i pracowników obsługujących punkty. Już widać konieczność zwiększenia ilości punktów oraz częstotliwości ich pojawiania się w wyznaczonych lokalizacjach, aby ułatwić odbiór tekstyliów osobom o obniżonej mobilności" - napisała.

Dowiedz się więcej: Niższe opłaty za odbiór śmieci, radni przedłużyli termin ich obowiązywania

Mobilne PSZOK-i przyjmą zużytą odzież i tekstylia Źródło: UM Warszawa

Rzecznik stołecznego ratusza Monika Beuth w rozmowie z Polską Agencją Prasową zaznaczyła, że MPSZOK-i mogą przyjąć i elektrośmieci, i tekstylia. - Bałagan w pojeździe to raczej niedbałość pracownika, ale jeśli będzie się to utrzymywać, rozważymy wyłączenie z MPSZOK-ów elektrośmieci. Mamy osobne auta, które zbierają zużyty sprzęt – firmy Elektroeko. Po każdym w jednej dzielnicy w soboty" - przekazała Beuth.

Punktów będzie więcej

Beuth poinformowała też, że po rozmowach z dzielnicami, miasto zdecydowało, by zwiększyć liczbę mobilnych punktów odbioru do 70. - Teraz pracujemy nad dokumentacją przetargową - dodała.

Aktualnie istnieją 42 Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Przyjmują one odpady w wyznaczonych lokalizacjach w środy od 11 do 18.30 i w soboty od 9 do 16.30. W każdej z lokalizacji zatrzymuje się odpowiednio przystosowany samochód, który czeka na odbiór odpadów.

HARMONOGRAM I WYKAZ LOKALIZACJI MPSZOK - prawobrzeżna Warszawa HARMONOGRAM I WYKAZ LOKALIZACJI MPSZOK - lewobrzeżna Warszawa

Zużyte tekstylia to zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nowa frakcja odpadów. Od 1 stycznia 2025 r. odpady tekstylne nie mogą być już przez konsumentów wyrzucane do kontenerów z odpadami zmieszanymi; obowiązek ich przyjmowania mają PSZOK-i. Nowe przepisy zobowiązują gminy jedynie do zapewnienia minimum jednego punktu odbioru takich odpadów, a obowiązek dostarczenia zużytych tekstyliów do takiego punktu spoczywa na mieszkańcach.