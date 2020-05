Miasto znów kosi. "Otworzyło się tak zwane okno pogodowe"

Władze stolicy uruchomiły sprzęt do koszenia traw. - Przez ostatnie dwa tygodnie padało i trawa urosła w szybkim tempie - tłumaczy rzeczniczka Zarządu Zieleni Anna Stopińska.

W środę kosiarki wjechały między innymi na pasy zieleni w Alejach Jerozolimskich. - Skoszona została trawa wzdłuż Alei Jerozolimskich od alei Prymasa Tysiąclecia do torów kolejowych i na Hynka do Żwirki i Wigury - relacjonował Mateusz Szmelter, reporter tvnwarszawa.pl.

Gdyby nie padało, koszenie byłoby nadal wstrzymane

Każdy trawnik ma swoją kategorię

Zarząd Zieleni ma pod opieką setki hektarów traw. Kategoria trawnika oznacza, że służby mają przypisane, ile razy w ciągu roku mogą użyć tam kosiarek. Tak jest na przykład z Alejami Jerozolimskimi. - Na odcinku w pobliżu dworca są rabaty kwiatowe, gdzie trawnik wokół nich wymaga częstszego koszenia. To tak zwana kategoria reprezentacyjna, gdzie można kosić nawet 10 razy w ciągu roku. Aleje Jerozolimskie mają też kategorię trawnika przyulicznego w pasie drogowym. Trawa musi być zatem koszona ze względów bezpieczeństwa - tłumaczy dalej Stopińska. - Według tej kategorii trawnika, może być on koszony trzy razu do roku, ale w uwzględnieniem warunków pogodowych - zaznacza.