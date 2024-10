Zerwana współpraca

O tym, że do marki Marriott nie ma prawa już działający w centrum Warszawy pięciogwiazdkowy hotel informowała na początku sierpnia "Rzeczpospolita". Amerykańska sieć wycofała się z jego prowadzenia. Informację potwierdziła rzeczniczka firmy na Europę Wschodnią Katarzyna Gospodarek . "Warsaw Marriott Hotel przestał być częścią portfolio obiektów Marriott Bonvoy" - przekazała.

Branżowy portal e-hotelarz informował z kolei, że pomiędzy LIM Center a siecią Marriott dochodziło do sporów natury prawnej. "W polskiej prokuraturze toczyło się kilka postępowań między stronami, postępowanie wyjaśniające toczyło się też przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym w Londynie. Dotyczą one głównie rozliczeń z okresu pandemii" - czytamy.

Budynek LIM (dla warszawiaków to "od zawsze" po prostu Marriott) w Alejach Jerozolimskich 65/79 zaprojektowała grupa architektów: Tadeusz Stefański, Jerzy Skrzypczak i Andrzej Bielobradek. Jego budowa trwała od 1977 do 1989 roku. Bez znajdującej się na dachu anteny budynek ma 140 metrów wysokości. Posiada 42 kondygnacje. Hotel sieci Marriott działał od 20. piętra wzwyż. Do dyspozycji gości jest ponad 520 pokoi.