Pingwin jako symbol

- Pingwin to symbol społeczności troszczącej się o siebie nawzajem, która razem rozwiązuje problemy. Poczuliśmy się trochę tak, jakbyśmy czytali o społeczności fanów Czarnych Koszul. Na dodatek pingwiny są wierne i lojalne, jak my w stosunku do Polonii. Pingwiny mogą polegać na sobie. Chronią się wzajemnie podczas mrozów oraz w trakcie niebezpieczeństwa. W symbolice zwierzęcia możemy również odnaleźć systematyczność, dobre maniery i właściwe postępowanie - tłumaczy Aleksander, kibic cytowany w komunikacie.

Skąd pomysł na imię?

Imię Kamyk to oczywiste nawiązanie do trybuny Kamiennej, czyli ukochanej trybuny fantatyków Czarnych Koszul. - Ale to nie wszystko! Pingwiny, chcąc tak jakby oświadczyć się swojej ukochanej, szukają najpiękniejszego kamyka, wręczając jej go tak, jak my dajemy pierścionek. Okazuje się, że paradoksalnie historia pingwina może być opowieścią o miłości, wierności i lojalności, pomimo przeciwności losu - zauważa kibic Janek.