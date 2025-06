"Raz próbował podpalić auto, w którym siedziałam. Byłam wtedy w ciąży"

Policjanci zatrzymali podejrzanego o nękanie byłej partnerki Źródło: KRP I

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Pani Karolina od dwóch lat walczy w sądzie z byłym partnerem, który jest podejrzany o jej uporczywie nękanie, czyli stalking.

Mariusz K. miał wielokrotnie ją dręczyć i grozić jej nawet wtedy, gdy była z nim w zaawansowanej ciąży. Mężczyzna próbował między innymi podpalić samochód, w którym siedziała. Pani Karolina to niejedyna kobieta, którą traktował w ten sposób.

Bywa, że policja nie od razu przyjmuje takie zawiadomienia i często traktuje tego typu sytuacje jak "kłótnie kochanków". Ostatecznie mężczyzna został zatrzymany we wrześniu zeszłego roku po tym, jak zgłosiła się kolejna dręczona kobieta.

Obecnie Mariusz K. przebywa w areszcie, a jego sprawa karna rozpoznawana jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia. Prokuratura zarzuca mu 10 czynów związanych ze stalkingiem.

- Moja historia prześladowania ze strony tego człowieka ciągnie się od dwóch lat. Zastraszenia, wypisywanie do różnych osób z mojego otoczenia i pracy, nękanie mnie licznymi telefonami i zbliżanie się do mnie, pomimo policyjnego zakazu. Co więcej, życzenie śmierci i próby zabójstwa. Raz próbował podpalić auto, w którym się znajdowałam. Byłam wtedy w ciąży - opowiada nam pani Karolina (imię zostało zmienione, nasza bohaterka chce pozostać anonimowa).