W tych fontannach woda jest tylko po deszczu. Remont obiecali pięć lat temu

W 2019 roku miejscy urzędnicy szumnie zapowiadali remont fontann w Parku im. Rydza-Śmigłego na Solcu. Pięć lat później wodę można tam oglądać tylko, kiedy napada do nich deszcz. Mimo obietnic wodna atrakcja nie działa, wiele do życzenia pozostawia też jej najbliższe otoczenie.

"Proszę o podjęcie działań mających na celu uruchomienie fontann w Parku E.Rydza-Śmigłego, przy ul Górnośląskiej. Od kilku lat obiekt ten nie jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Nie chce się wierzyć, że nie wpisano ewentualnego wydatku naprawy obiektu do budżetu m. st. Warszawy na dany rok. Mija kolejna wiosna a obiekt 'straszy'" - napisała do władz miasta radna Nehrebecka-Byczewska. "Proszę o informację co spowodowało, że fontanny nie zostały przez kilka lat uruchomione" - dodała.