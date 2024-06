Sportowy gość

Jedną z niespodzianek, jakie czekały tego dnia dzieci i młodzież, była wizyta wyjątkowego gościa. Na zakończenie dnia z młodymi ludźmi spotkał się piłkarz Robert Lewandowski. Na zdjęciu opublikowanym przez KPRM widać, jak otacza go tłum, a sportowiec podpisuje piłki.

Witamy @lewy_official w #BajkowyOgrodKPRM ! ⚽️ To idealne zakończenie #DzienDziecka w KPRM ❤️ Dziękujemy, że byliście tutaj razem z nami! pic.twitter.com/bGN79p2IaG

Znani sportowcy bawili się z dziećmi

Wcześniej w strefie sportowej rozegrany został konkurs na rzuty piłką do kosza - dzieci kontra sportowcy. Obecni byli m.in. Monika Pyrek, Robert Korzeniowski i Otylia Jędrzejczak. Drużynie zawodowców przewodził były koszykarz NBA Marcin Gortat. Premier Tusk zagrał w drugim zespole.

Szef rządu na spacerze po ogrodzie i pozowaniu do zdjęć spędził ponad godzinę. Odwiedził między innymi namiot Straży Granicznej, a towarzyszył mu minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Na dzieci czekał tam m.in. komiks "Mała wataha". W namiocie Ministerstwa Edukacji Narodowej szef rządu przykleił sobie do koszuli tarczę "Wzorowy rodzic" (do wyboru były także "Wzorowy uczeń" oraz "Wzorowy nauczyciel").