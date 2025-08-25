Duża akcja policji, zatrzymali 24 osoby

Policjanci zatrzymali 24 osoby Źródło: KSP

Sprawa rozpoczęła się po zlokalizowaniu i likwidacji przez wydział do walki z przestępczością narkotykową KSP nielegalnego laboratorium, w którym wytwarzano znaczne ilości syntetycznych narkotyków. Wówczas zatrzymano trzech podejrzanych.

"W konsekwencji wielomiesięcznego śledztwa nadzorowanego przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, ustalono szczegóły i pełny zakres przestępczego procederu" - wyjaśniła w komunikacie KSP.

22 osoby aresztowane

Policjanci na polecenie prokuratora zatrzymali 24 osoby, które usłyszały zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Ponadto trzy osoby odpowiedzą za działania w zorganizowanej grupie przestępczej i wytworzenia w ramach jej działalności blisko 1,5 tony klefedronu.

W trakcie przeszukań policjanci zabezpieczyli amunicję do broni palnej oraz gotówkę w kwocie 170 tysięcy złotych.

"Wobec 22 osób sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec dwóch osób zastosowano dozór" - podała KSP.

