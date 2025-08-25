Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Duża akcja policji, zatrzymali 24 osoby

Policja zatrzymała 24 osoby
Policjanci zatrzymali 24 osoby
Źródło: KSP
Funkcjonariusze z komendy stołecznej, wspierani przez kontrterrorystów oraz policjantów z komend rejonowych i garnizonu warszawskiego, zatrzymali 24 osoby, które wprowadzały do obrotu znaczne ilości narkotyków.

Sprawa rozpoczęła się po zlokalizowaniu i likwidacji przez wydział do walki z przestępczością narkotykową KSP nielegalnego laboratorium, w którym wytwarzano znaczne ilości syntetycznych narkotyków. Wówczas zatrzymano trzech podejrzanych.

Potężna linia produkcyjna narkotyków zlikwidowana
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Potężna linia produkcyjna narkotyków zlikwidowana

Okolice

"W konsekwencji wielomiesięcznego śledztwa nadzorowanego przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, ustalono szczegóły i pełny zakres przestępczego procederu" - wyjaśniła w komunikacie KSP.

22 osoby aresztowane

Policjanci na polecenie prokuratora zatrzymali 24 osoby, które usłyszały zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Ponadto trzy osoby odpowiedzą za działania w zorganizowanej grupie przestępczej i wytworzenia w ramach jej działalności blisko 1,5 tony klefedronu.

W trakcie przeszukań policjanci zabezpieczyli amunicję do broni palnej oraz gotówkę w kwocie 170 tysięcy złotych.

"Wobec 22 osób sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec dwóch osób zastosowano dozór" - podała KSP.

Policja zatrzymała 24 osoby
Policja zatrzymała 24 osoby
Policja zatrzymała 24 osoby
Źródło: KSP
Policja zatrzymała 24 osoby
Policja zatrzymała 24 osoby
Źródło: KSP
Policja zatrzymała 24 osoby
Policja zatrzymała 24 osoby
Źródło: KSP
Policja zatrzymała 24 osoby
Policja zatrzymała 24 osoby
Źródło: KSP
Policja zatrzymała 24 osoby
Policja zatrzymała 24 osoby
Źródło: KSP
Policja zatrzymała 24 osoby
Policja zatrzymała 24 osoby
Źródło: KSP
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Linia produkcyjna zlikwidowana. Znaleźli prawie tonę narkotyków

Linia produkcyjna zlikwidowana. Znaleźli prawie tonę narkotyków

Okolice
Produkowali narkotyki, rozprowadzali je w całym kraju. Wpadli na gorącym uczynku

Produkowali narkotyki, rozprowadzali je w całym kraju. Wpadli na gorącym uczynku

Okolice

Autorka/Autor: dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KSP

Udostępnij:
TAGI:
PrzestępstwaPrzestępczość w WarszawieNarkotyki
Czytaj także:
Na miejscu pracowała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Wybuch obudził mieszkańców. Z okien wyleciały szyby, jedna osoba ranna
Ochota
Kontrola dokumentów (ilustracyjne)
Chciał zostać w Polsce, pokazał umowę najmu mieszkania i ma kłopoty
Mokotów
Ulica Jana Olbrachta zyska nowy asfalt (zdjęcie ilustracyjne)
Kładą nowy asfalt na trzech ulicach. Utrudnienia
Białołęka
Jeżdżą autami po wyschniętym stawie
Staw wysechł, właściciele terenówek zaczęli rozjeżdżać dno
Wawer
Zagubionej seniorce pomogli strażnicy miejscy
Wyjechała po koleżankę na dworzec; nie wiedziała, jak wrócić
Praga Południe
Potrącenie pieszej na Marszałkowskiej, kierowca uciekł (zdj. ilustracyjne)
Potrącił pieszą na pasach, nie udzielił jej pomocy, uciekł
Śródmieście
Black Hawk nad Warszawą
Black Hawk krążył nad centrum Warszawy
Śródmieście
22-latka z zarzutami za wyłudzenia i kradzież
Przekazała 20 tysięcy złotych "na szczepionkę ratującą życie"
Śródmieście
Kolizja w alei Krakowskiej
Uderzył w tył autobusu. "Miał około trzech promili"
Włochy
Sesja rady powiatu makowskiego - 21 sierpnia 2025 roku
Jezus Chrystus "królem powiatu". Radni zdecydowali
Śmiertelne potrącenie pieszego
Wypadek na drodze krajowej. Nie żyje pieszy
Flaga Ukrainy na jezdni przed Ambasadą Rosji
Flaga Ukrainy na jezdni przed ambasadą Rosji
Śródmieście
Seria kradzieży elementów sieci trakcyjnej (zdj. ilustracyjne)
Seria kradzieży. Będzie nagroda za pomoc w schwytaniu złodzieja
Pieniądze
Jeździła robić przelewy, bo tak kazał "policjant". Straciła setki tysięcy złotych
Śródmieście
Drogowcy remontują plac Bankowy
Kolejny etap metamorfozy placu Bankowego. Drogowcy zwężą jezdnię
Śródmieście
Policja zatrzymała obywatela Ukrainy (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymali agresywnego mężczyznę w centrum miasta
Rekordowo niski stan Wisły
Najniższy stan Wisły w historii pomiarów
Śródmieście
Spotkanie teściowej i synowej w stołecznym zoo
Pierwsze spotkanie synowej z teściową
Praga Północ
Wodowskaz na bulwarach pokazał 11 centymetrów
Wody w Wiśle coraz mniej, rekord wyrównany
Śródmieście
Dziki zniszczyły murawę boiska PKS Radość
Murawa zniszczona, klub o petycji w sprawie "zakończenia terroru dzików".
Wawer
Wypadek w miejscowości Nowa Wrona
Wyprzedzał ciągnik, doszło do zderzenia
20-latek po wypadku trafił do szpitala
Uderzył w drzewo i dachował
Łoś spaceruje po Nowej Iwicznej
Łoś spaceruje po okolicy. Ostrzeżenie dla mieszkańców
MSN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, centrum Warszawy
Podali, ile osób odwiedziło Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Śródmieście
Podejrzany o kradzież w kościele został zatrzymany
Z kościoła zniknęły pieniądze. Pokazali nagranie, zatrzymali mężczyznę
Gołębie z "Grubej Kaśki" czeka przeprowadzka
Gołębie z "Grubej Kaśki" czeka przeprowadzka
Śródmieście
Kolarski tour w sercu Warszawy
Kolarska elita w sercu stolicy
W niedzielę
W weekend remonty kolejnych ulic (zdj. ilustracyjne)
Prace w czterech dzielnicach
Od piątku
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim podjął decyzję o aresztowaniu 22-latka
Brutalne pobicie 14-latka w Cegłowie. Nowe informacje
Strażnicy pomogli mężczyźnie w kryzysie bezdomności
Mieszkał na klatce schodowej. Był niedożywiony, odmawiał pomocy
Targówek
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki