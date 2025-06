Bójka na Bulwarach Wiślanych. Młody mężczyzna z poważnymi obrażeniami głowy

Policja (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: DarSzach/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jako pierwszy o sprawie poinformował serwis Miejski Reporter. Na Bulwarach Wiślanych doszło do bójki, podczas której dwie osoby doznały obrażeń, w tym jedna poważnych.

O sprawę zapytaliśmy w śródmiejskiej komendzie. Jak wynika z treści zgłoszenia, które wpłynęło do policji w piątek po godzinie 23, na Bulwarach Wiślanych, w rejonie Centrum Nauki Kopernik doszło do "szamotaniny między grupą osób". W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana, która wymagała przewiezienia do szpitala.

- Policjanci interweniowali na miejscu i podjęli stosowne działania. Została udzielona pomocą przedmedyczna poszkodowanemu, młodemu mężczyźnie, który finalnie trafił do szpitala. Gdzie, na chwilę obecną, wciąż przebywa. W związku z tym nie można przeprowadzić z poszkodowanym dalszych czynności - powiedział młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Pacyniak wskazał, że policjanci prowadzą działania dochodzeniowe w tej sprawie. - Miejsce, gdzie doszło do zdarzenia jest objęte monitoringiem - zaznaczył.

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, pobity mężczyzna doznał poważnych obrażeń twarzy i głowy. Musi przejść operację.

Czytaj też: Rafał zmarł po ciosie nożem. Gabriela odpowie przed sądem dla nieletnich

"Osoba sprawcy została ustalona, jest to 15-latka" Źródło: TVN24