Bez samochodów, przyjazny pieszym. Tak ma się zmienić kampus główny UW

Uniwersytet Warszawski poinformował, że w poniedziałek 19 sierpnia został rozstrzygnięty nieograniczony, dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na "opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28".

Bez rewolucji

Uczelnia wskazała, że spośród nadesłanych prac jury konkursu najwyżej oceniło projekt pracowni "Pracownia Architektoniczna 1997 sp. z o.o." oraz "Gąska Wojcieszak Pracownia Architektoniczna sp. z o.o".

Jak wskazała komisja konkursowa, zwycięski projekt cechuje poszanowanie dla historycznego układu komunikacyjnego przy jednoczesnym przekształceniu go w przyjazny pieszym. "Autorzy zwycięskiej koncepcji zaproponowali przekształcenia przestrzeni kampusu, unikając działań rewolucyjnych w zagospodarowaniu układu komunikacyjnego oraz zieleni. Zaproponowano spójną estetycznie małą architekturę i system informacji wizualnej oraz system ruchomego umeblowania głównego placu, umożliwiający łatwą aranżację w zależności od zapotrzebowania" - wyjaśnili przedstawiciele UW.

Ponadto według oceniających w koncepcji uwzględniono aspekty związane z wykonalnością i przewidywalnością kosztów eksploatacji, dostępnością, elastycznością użytkowania oraz możliwościami etapowania inwestycji.

- Dzięki nowym rozwiązaniom przestrzennym kampus stanie się miejscem, które nie tylko podtrzymuje nasze tradycje akademickie, ale również lepiej wpisuje się w tkankę miejską, podkreślając, że Uniwersytet jest integralną częścią stolicy i jej życia kulturalnego. Realizacja projektu będzie prowadzona etapami, w sposób niezakłócający codziennej pracy i nauki - powiedział cytowany w komunikacie kanclerz UW Robert Grey.

Początek prac w przyszłym roku

Konkurs został ogłoszony w kwietniu 2025 roku. Jego organizatorem był Uniwersytet Warszawski we współpracy z Odziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), a jego rozstrzygnięcie odbyło się w Pawilonie Wystawowym SARP przy ul. Foksal.

Drugie miejsce w konkursie przyznano pracowni RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa. Trzecie miejsce otrzymał projekt pracowni architektonicznej Karola Żurawskiego.

Uczelnia wyjaśniła, że pracownia, która zajęła pierwsze miejsce otrzyma zaproszenie do negocjacji, których celem będzie wykonanie projektu.

Kampus centralny ma zyskać nie tylko bardziej reprezentacyjny wygląd. Zniknąć ma też parking. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na przyszły rok.