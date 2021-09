Baseny na Wiśle odpływają w czasie

Tempo realizacji tej inwestycji można porównać do nurtu Wisły w najbardziej upalne dni wakacji - słabe. Przeszło pięć lat temu pisaliśmy na tvnwarszawa.pl: "To już przesądzone - woda w Wiśle jest na tyle czysta, że miasto planuje reaktywację kąpielisk. Po wielu latach na wiślane plaże powrócą legendarne baseny przepływowe". Ówczesny pełnomocnik ratusza ds. Wisły Marek Piwowarski zapewniał, że dwa baseny "będą do dyspozycji najpóźniej w 2020 roku". Do tematu wróciliśmy w 2019 roku. Wtedy ówczesny rzecznik Zarządu Zieleni Mariusz Burkacki poinformował nas, że pomysł nie umarł. Mówił o umowie podpisanej z firmą Agraria, która za 60 tysięcy złotych miała przeprowadzić "rozeznanie w terenie" i sprawdzić, czy baseny są w ogóle wykonalne, a jeśli tak, to za ile. Dwa lata później wciąż nie widać namacalnych dowodów tych analiz. Dlaczego?