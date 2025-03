"Serce Fotoplastikonu stanęło"

100 tysięczny gość Fotoplastikonu Warszawskiego (nagranie archiwalne) Źródło: Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

W Fotoplastikonie Warszawskim doszło do awarii silnika maszyny do prezentacji zdjęć stereoskopowych. Niemożliwe jest przesuwanie fotografii. Zwiedzanie jest możliwe "w trybie awaryjnym".

"Informujemy, że wczoraj serce (silnik) Fotoplastikonu stanęło. Nie chcemy zamykać przed Wami wrót naszego muzeum, dlatego do odwołania zapraszamy na zwiedzanie Fotoplastikonu w trybie awaryjnym (z powodu uszkodzenia silnika maszyna nie przesuwa zdjęć, dlatego prosimy odwiedzających o samodzielną zmianę stanowiska podczas oglądania wystawy)" - poinformował w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych Fotoplastikon Warszawski.

Na czas awarii wstęp do Fotoplastikonu jest bezpłatny. "Dziękujemy za wyrozumiałość" - dodała placówka.

Zdjęcia w trójwymiarze

Fotoplastikony to maszyny konstruowane ponad 100 lat temu, służą do prezentacji zdjęć stereoskopowych. W obudowie automatu umieszczone są wizjery do oglądania przesuwających się fotografii. Dzięki temu wynalazkowi widzowie mogą oglądać fotografie w trójwymiarze. Jeden cykl (obrót bębna w środku maszyny) to pokaz 24 fotografii.

Fotoplastikony pojawiały się na miejskich jarmarkach, odpustach oraz salonach rozrywki, ale także w lokalach. Takich stałych lokalizacji na przestrzeni lat 1899-1914 było w Warszawie co najmniej osiem. Wyjątkowość tego w Alejach Jerozolimskich polega na tym, że znajduje się w tej samej kamienicy od połowy lat 40. ubiegłego wieku. Przez kilkadziesiąt lat był w prywatnych rękach, od kilkunastu opiekuje się nim Muzeum Powstania Warszawskiego. Fotoplastikon Warszawski jest oddziałem tej placówki.