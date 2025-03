W niedzielę Półmaraton Warszawski, pobiegnie w nim ponad 16 tysięcy osób

Uczestnicy na trasie 16. Półmaratonu Warszawskiego ( materiał archiwalny) Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

W najbliższą niedzielę, 30 marca wystartuje 19. Półmaraton Warszawski. Biegacze ruszą z mostu Poniatowskiego. Uczestnicy bieg skończą na błoniach Stadionu Narodowego.

Na bieg na 5 km zapisało się 6500 osób, a na półmaraton - 16500, choć chętnych było znacznie więcej. Pod względem liczby uczestników będzie to największy półmaraton w historii Polski.

- Pamiętam, że pierwszy Półmaraton Warszawski ukończyło 1666 osób. Wiele się zmieniło przez 19 lat. Boom na bieganie występuje w całej Polsce, Europie i chyba nawet na całym świecie. Cieszymy się, że jesteśmy częścią tego zjawiska. Szczególnie po pandemii ludzie poczuli, że po pierwsze warto dbać o siebie i swoje zdrowie, a po drugie, że życie służy nie tylko do tego, żeby pracować, ale również fajnie się bawić - powiedział Marek Tronina, prezes Fundacji Maraton Warszawski.

Limit zapisów wyczerpał się już na początku marca.

- Trudno się odmawia. Nie chodzi jednak o to, żeby komuś uniemożliwić start, tylko żeby stworzyć optymalne warunki tym, którzy startują. Liczę na zrozumienie tych, którzy się nie zdążyli zapisać - uzasadnił Tronina.

Dla osób zmagających się z kryzysem psychicznym

W tym roku Półmaraton Warszawski ma mocny przekaz społeczny. Oficjalna nazwa imprezy poprzedzona jest numerem telefonu Niebieskiej Linii dla osób zmagających się z kryzysem psychicznym - 116 123.

- Sięganie po pomoc najczęściej wiąże się z przełamaniem wewnętrznego oporu dotyczącego mówienia o sobie i różnych trudnych sytuacjach oraz przełamanie wstydu związanego z tym, że sobie nie radzę i nie jestem w stanie opanować emocji, których doświadczam. Skontaktowanie się z niebieską linią oznacza, że rozmowa jest anonimowa. Nie musimy się przedstawiać i pokazywać twarzy. Rozmowa z naszym konsultantem jest pierwszym krokiem, w którym ktoś decyduje się opowiedzieć o swoich trudnościach i poszukuje pomocy - wyjaśniła Agnieszka Matnowska, kierowniczka merytoryczna platformy pomocowej 116sos.pl.

- Kryzysy są czymś naturalnym i na każdym etapie życia każdy z nas może ich doświadczyć: śmierć bliskiej osoby, zdrada ze strony partnera, rozwody czy choroby. Moment bolesnego zderzenia z rzeczywistością będzie wiązał się z tym, że potrzebujemy akceptującej i wspierającej rozmowy. Jeśli nie możemy jej otrzymać, to właśnie telefon 116 123 temu służy - dodała.

Platforma pomocowa 116sos.pl w razie potrzeby może podejmować interwencje ratujące życie.

- W momencie, gdy ktoś ma poczucie, że jego życie straciło sens i ma czarne myśli, to jesteśmy od tego, żeby wesprzeć taką osobę, a jeśli trzeba, nawet podjąć interwencję we współpracy ze służbami, które mają taką osobę zlokalizować. Nasz zespół 70 konsultantów i konsultantek pracuje przez całą dobę. Najczęściej są to psychologowie i terapeuci, którzy są do tego merytorycznie przygotowani - poinformowała Matnowska.

Na platformie 116sos.pl przez 24 godziny na dobę dostępny jest również czat i formularz kontaktowy.

- Mamy też bardzo dużą bazę artykułów psychoedukacyjnych, które są przygotowywane przez ekspertów Niebieskiej Linii oraz spersonalizowaną wyszukiwarkę ośrodków pomocowych, dostępną dla każdego - zaznaczyła kierowniczka projektu Katarzyna Skowyra.

Numer Niebieskiej Linii 116 123 będzie widoczny na wszystkich numerach startowych.

- Aktywność fizyczna jest najlepszym sposobem zapobiegania problemom psychicznym. To bardzo naturalne połączenie. Podkreślam, że nie jest to współpraca komercyjna - przekazał Tronina.

Wystartował Półmaraton Warszawski Źródło: tvnwarszawa.pl

Trasa półmaratonu

Trasa półmaratonu posiada atest PZLA i World Athletics. Będzie identyczna jak przed rokiem. Pierwsze kilometry prowadzą mostem Poniatowskiego i Alejami Jerozolimskimi. Następnie biegacze skierują się na północ ulicą Marszałkowską, Królewską i Krakowskim Przedmieściem. Dalsza część trasy przebiega przez Stare Miasto, Żoliborz i Bielany. Po dotarciu do ulicy Gwiaździstej biegacze dotrą do Wybrzeża Gdyńskiego i wzdłuż Wisły skierują się na południe. Następnie Mostem Gdańskim przedostaną się na Pragę Północ i skierują się w stronę mety zlokalizowanej przy Stadionie Narodowym.

- W tym roku Półmaraton Warszawski ma status World Athletics Elite Label, czyli wyższy niż do tej pory. To powoduje, że zostały postawione wyżej oczekiwania sportowe wobec zawodników. Wyższe są również premie finansowe. Zeszły rok pokazał, że trasa jest bardzo szybka. Zapowiadają się wielkie emocje - zapowiedział prezes Fundacji Maraton Warszawski.

Zwycięzcą ubiegłorocznego biegu był Belg Dorian Boulvin, a Mateusz Kaczor był drugi. Najszybszą kobietą była Niemka Fabienne Koenigstein, a najlepsza z Polek Monika Jackiewicz zajęła szóste miejsce.

Rekordzistą Polski w półmaratonie od 2020 roku jest Krystian Zalewski - 1:01.32. Adam Nowicki w niedzielę będzie chciał poprawić ten wynik. O zwycięstwo powalczą też m.in. Kenijczyk Edwin Soi, Marokańczycy Mohamed El Ghazouany i Soufian Bouquantar czy Hiszpan Ilias Fifa.

- Spodziewamy się biegu poniżej 61 minut i 30 sekund. Liczymy na to, że Adam Nowicki dobiegnie w czołowej grupie i będziemy świadkami nowego rekordu Polski. To będzie fajny bieg. Zapowiadają się wielkie emocje - podkreślił Tronina.

Półmaraton warszawski - trasa Źródło: Maraton Warszawski

Rywalizacja na 5 km rozpocznie się o godzinie 9.30, a półmaraton ruszy o 11.