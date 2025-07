1 sierpnia o 17 zawyją syreny alarmowe w hołdzie bohaterom powstania

Godzina "W" w Warszawie Źródło: Liberto/ Kontakt 24

W 81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, aby oddać hołd i uczcić pamięć poległych, 1 sierpnia o godz. 17.00 na terenie województwa mazowieckiego zostaną włączone syreny alarmowe. Swoje syreny uruchomi również miasto.

Sygnał będzie ciągły i potrwa 1 minutę. Uruchomienie syren zostanie przeprowadzone w formie testu systemu ostrzegania i alarmowania.

"Oddajmy im symbolicznie hołd"

- Wolność jest jedną z najważniejszych wartości w życiu każdego z nas. Dlatego w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego upamiętnijmy wspólnie bohaterów, którzy walczyli za wolną Polskę, za swoją i naszą przyszłość. Oddajmy im symbolicznie hołd zatrzymując się w godzinę wybuchu walk powstańczych - powiedział wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Wojewoda zwrócił się do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu o uruchomienie syren alarmowych na administrowanym przez nich obszarze.

O godzinie 17.00 w świątyniach katolickich zabrzmią dzwony. Decyzję tę podjęli biskupi archidiecezji warszawskiej, diecezji warszawsko-praskiej i ordynariatu polowego Wojska Polskiego.

***

W Warszawie 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Powstanie planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w stolicy zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli