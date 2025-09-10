Tragiczny finał bójki na dworcu. Dwa ciosy nożem i zarzut zabójstwa

Zdarzenie miało miejsce w nocy z wtorku na środę około godziny 23:00, na terenie Dworca Centralnego w okolicy przystanku autobusowego w Śródmieściu Warszawy.
Nie żyje mężczyzna ugodzony ostrym narzędziem
- Doszło do nieporozumienia między dwoma mężczyznami, w pewnym momencie jeden z nich został ugodzony jakimś ostrym narzędziem. Akcja reanimacyjna nie przyniosła skutku, mężczyzna zmarł - mówi tvnwarszawa.pl asp. szt. Artur Wojdat. z Komisariatu Kolejowego Komendy Stołecznej Policji - Komisariat Kolejowy natychmiast ogłosił alarm i po 15 min sprawca został zatrzymany - dodaje.
Teren zdarzenia został zabezpieczony przez policjantów pracujących pod nadzorem prokuratora. Poszukiwania rozpoczęli funkcjonariusze ze Śródmieścia, wydziału patrolowego oraz prewencji. Do zatrzymania napastnika doszło w rejonie placu Zawiszy. Jak udało nam się ustalić, zatrzymanym jest 41-letni cudzoziemiec. Mężczyzna trafił do jednostki policji.
Ofiara to 44-letni obywatel Mołdawii.
- Sprawcą napaści jest także obywatel Mołdawii – powiedział prok. Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej.
Dwa ciosy nożem i zarzut zabójstwa
W środę w godzinach popołudniowych Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o postawieniu zarzutów zatrzymanemu mężczyźnie.
- 41-letni obywatel Mołdawii, Naddniestrza w dniu dzisiejszym usłyszał zarzut zabójstwa innego obywatela Mołdawii, także Naddniestrza, poprzez dwukrotne zadanie ciosów nożem w brzuch i klatkę piersiową. Jedna z tych ran okazała się być śmiertelna – informuje naszą redakcję prok. Piotr Skiba. – Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Nie pamiętał jednak szczegółów, w chwili zdarzenia był pod wpływem alkoholu.
Jak dodaje prokurator, 41-latek nie posiada stałego miejsca pobytu, więc istniała uzasadniona obawa ukrywania się mężczyzny. Prokuratura zawnioskowała o zastosowanie wobec zatrzymanego tymczasowego aresztowania, wniosek jest obecnie rozpatrywany. Jak udało nam się ustalić, zatrzymany obywatel Mołdawii najprawdopodobniej przebywał w Polsce legalnie.
- Materiał dowodowy, jakim dysponujemy, jest bardzo bogaty. Posiadamy liczne zeznania świadków i nagrania z monitoringu – dodaje prok. Skiba.
Zarzut zabójstwa zagrożony jest w Polsce karą do dożywotniego pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: ag/PKoz,ec
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl