Ptaki chorują. Miasto wdrożyło procedurę reagowania

Jak informuje ratusz, w przypadku znalezienia martwego ptaka, dla własnego bezpieczeństwa, nie należy go podnosić ani dotykać. Taką sytuację należy zgłosić do zarządcy danego terenu, który ma obowiązek usunięcia zwierzęcia.

"Jeżeli jest to teren zarządzany przez miasto, zgłoszenie należy kierować np. do Miejskiego Centrum Kontaktu (telefonicznie pod numer 19115 lub mailowo na adres kontakt@um.warszawa.pl ). Jeżeli jest to teren prywatny, obowiązek usunięcia zwierzęcia spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości (zgodnie z zapisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi)" - przekazują urzędnicy.