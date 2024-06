Protest studentów Uniwersytetu Warszawskiego w obronie Palestyny trwa od 24 maja. Protestujący domagają się m.in. udostępnienia informacji o wszelkich powiązaniach uniwersytetu z izraelskimi instytucjami akademickimi i z "innymi organizacjami i firmami, które czerpią zyski lub są związane z okupacją Palestyny i trwającym w Strefie Gazy ludobójstwem". Żądają również jednoznacznego potępienia działań Izraela, a także zerwania współpracy z firmami i z uniwersytetami izraelskimi. Protest do tej pory odbywał się w parku Autonomia przy ul. Nowy Świat 69. We wtorek zaostrzył się, a jego uczestnicy przenieśli się na Kampus Główny.

"Rektor nasyła policję na studentów"

"Po raz pierwszy od lat władze Uniwersytetu Warszawskiego wezwały policję przeciwko swoim studentom. Przynajmniej sześć osób dostało wezwania na komendę policji z artykułu 51 kw (zakłócanie porządku publicznego)" - czytamy w mailu, który dotarł do naszej redakcji z domeny "UW z Palestyną".

W wiadomości czytamy, że policjanci zatrzymali między innymi jordańskiego dziennikarza. "Jako jedyny spośród spisywanych osób został zabrany do samochodu policyjnego na 20 minut i tam przeszukany. Policja nie podała żadnego uzasadnienia dla podjęcia dodatkowych środków" - czytamy w wiadomości.

"Wobec 13 osób będą wszczynane czynności o wykroczenia"

Poprosiliśmy biuro prasowe komendy stołecznej o odniesienie się do tych informacji. Podinspektor Robert Szumiata z komendy stołecznej poinformował, że policjanci działający na terenie uczelni interweniowali dwukrotnie - najpierw wobec siedmiu osób, które blokowały wejście główne.

- Kiedy przywróciliśmy porządek prawny, pojawiło się kolejnych sześć osób, które nie reagowały na wezwania zarządcy budynku i wezwania policji do przestrzegania prawa. Wobec 13 osób będą zatem wszczynane czynności o wykroczenia - przekazał policjant.

Odnosząc się do zatrzymania dziennikarza, funkcjonariusz informuje, że policjanci interweniowali wobec niego, bo ochrona uczelni wskazała go jako jednego z organizatorów protestu. - Kiedy podeszliśmy, zaczął zachowywać się tak, jakby chciał uciec. Dlatego doprowadziliśmy mężczyznę do radiowozu i przeprowadziliśmy czynności prewencyjne. Na żadnym etapie mężczyzna nie informował, że jest dziennikarzem - przekazał podinsp. Szumiata.