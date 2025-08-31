Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Powakacyjny rozkład jazdy. Pociągi z Warszawy przyspieszą

Powakacyjne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów (zdj. ilustracyjne)
"Przebudowa będzie kompleksowa, obejmie 40 kilometrów torów"
Źródło: TVN24
Szybsze przejazdy, nowe trasy, dodatkowe przystanki, ale także trwające remonty. Kolejarze informują o wprowadzeniu powakacyjnej korekty rozkładu jazdy. Przyspieszy wiele pociągów, w tym te na trasie z Warszawy.

Na trasie Warszawa Centralna - Szczecin Główny pociąg Pendolino po zakończeniu prac modernizacyjnych osiągnie rekordowy czas przejazdu 4 godziny i 12 minut. Natomiast po zakończeniu robót torowych na Magistrali Podsudeckiej na Dolnym Śląsku czas przejazdu pociągu na odcinku Jawor - Legnica skróci się o 2-3 minuty i zajmie 23-24 minuty.

Szybsze pociągi i nowe trasy

Między Krakowem a Bielskiem-Białą najszybsze połączenie potrwa 74 minuty. Na odcinku Warszawa - Łódź Fabryczna szybkie kursy "sprinterów" - IC Esperanto i IC Prząśniczka - pokonują trasę w 65 minut. Na odcinku Jawor - Rogoźnica, po zakończeniu robót od połowy września, przejazd skróci się z 8 do 5 minut.

Inwestycje na trasie Wrocław - Warszawa oraz rewitalizacja linii Tomaszów Mazowiecki - Radom w przyszłości również skrócą czas przejazdu i podniosą prędkość pociągów.

Nowy przystanek kolejowy Radom Wschód
Nowy przystanek kolejowy Radom Wschód
Źródło: PKP PLK

W obowiązującym rozkładzie pojawią się nowe połączenia i trasy. Czeski przewoźnik RegioJet od 18 września uruchomi jedną parę pociągów łączących Kraków z Warszawą. Od 1 października wyruszą w trasy cztery nowe pociągi IC łączące Bielsko-Białą z Krakowem, zatrzymujące się m.in. w Czechowicach-Dziedzicach, Oświęcimiu i Chrzanowie Śródmieściu.

Również od 1 października uruchomiona zostanie kolejna para pociągów IC Pojezierze na trasie Olsztyn - Poznań, zatrzymująca się m.in. w Ostródzie, Iławie, Toruniu Wschodnim i Mogilnie, a od 31 sierpnia Koleje Śląskie uruchomią trzy pary pociągów na trasie Częstochowa - Kraków Główny, które zatrzymają się m.in. na stacjach Dąbrowa Górnicza Południowa i Sosnowiec Maczki, nieobsługiwanych w ruchu pasażerskim w ostatnich latach.

Z Warszawy nad morze

EIC Jantar na Hel będzie kursował do końca września w weekendy. Utrzymano kursowanie pociągu IC Karkonosze na wydłużonej trasie do Szklarskiej Poręby Górnej, a w przypadku pociągu IC Malinowski zmieniono termin kursowania wagonów do Krynicy-Zdroju na codzienny.

Samorządowy operator Polregio utrzyma sezonowe pociągi na trasie Koszalin - Mielno Koszalińskie do 14 września. Pociągi IC Gałczyński (Warszawa - Świnoujście) oraz IC Merkury (Wrocław - Świnoujście) będą kursować do 5 października. Przedłużono terminy kursów Express Intercity Warszawa - Gdynia.

Codziennie kursować będą IC Lazur (Gdynia - Łódź) oraz IC Zamenhof (Białystok - Warszawa Zachodnia). Po zakończeniu modernizacji przywrócono pełne kursy pociągów IC Hetman, IC Kasztelan i IC Górski z Hrubieszowa. Pociąg IC Hańcza z Krakowa do litewskiej Mockavy nadal będzie miał część składu docierającą bezpośrednio do Giżycka.

Przebudowa wind przy PKP Gocławek
Przebudowa wind na ważnym węźle przesiadkowym
Praga Południe
Korekta rozkładu jazdy pociągów KM i SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiana rozkładu jazdy pociągów
Komunikacja
Stacja Warszawa Zachodnia
Każdego dnia może z niego korzystać ponad 100 tysięcy osób
Ochota

Nowe przystanki i trwające remonty

W powakacyjnym rozkładzie pasażerowie będą mogli skorzystać z nowych przystanków kolejowych i udogodnień. Podróżujący pociągami regionalnymi skorzystają z nowo wybudowanych przystanków kolejowych Grabik (woj. lubuskie) i Trzeciewnica (woj. kujawsko-pomorskie) na trasie Bydgoszcz - Nakło nad Notecią.

Ponadto, od niedzieli 31 sierpnia powróciły pociągi na linię kolejową nr 104 na odcinku Chabówka - Rabka-Zdrój w województwie małopolskim. Podróżni w Słupsku będą mogli korzystać z przebudowanego peronu nr 3 w ramach modernizacji linii nr 202 Lębork - Słupsk. 12 września do eksploatacji zostanie oddany tor 1 na zmodernizowanej stacji Olkusz na linii Tunel - Sosnowiec.

Kolejarze przypominają jednocześnie, że w związku z trwającymi pracami modernizacyjnymi w niektórych regionach kraju, takich jak węzeł katowicki, odcinki Lębork - Słupsk, Kościerzyna - Gdańsk Osowa, Ełk - Korsze, Sucha Beskidzka - Żywiec, Jasło - Stróże, Dąbrowa Górnicza - Sosnowiec Główny, Lubliniec - Pludry oraz trasa Wrocław - Warszawa, nadal mogą występować utrudnienia. Chodzi np. o zmienione relacje pociągów czy konieczność przesiadek do komunikacji zastępczej lub wydłużony czas przejazdu.

We wrześniu w Tomaszowie Mazowieckim rozpocznie się przebudowa peronów i budowa przejścia podziemnego, co wiąże się ze zmienioną organizacją ruchu na stacji.

Zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe przewidział jeszcze jedną korektę rocznego rozkładu jazdy pociągów 2024/2025, która zaplanowana jest na 26 października 2025 roku.

Autorka/Autor: katke/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

Pociągi w Warszawie pociągi PKP PLK
