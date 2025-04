Parking pod placem Powstańców Warszawy już płatny

Otwarcie parkingu dla kierowców w piątek, o godzinie 13 Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Po dwóch tygodniach od otwarcia kierowcy parkujący pod placem Powstańców Warszawy będą musieli zapłacić za postój. Mniej za karnet zapłacą okoliczni mieszkańcy.

Przez pierwsze dwa tygodnie od otwarcia nowego parkingu podziemnego, parkowanie na nim było bezpłatne. Zmieni się to od soboty.

"Kierowcy zapłacą 7,50 zł za godzinę parkowania, 65 zł za postój powyżej 8 godzin w godzinach 8.00-19.00 i 90 zł za postój 24-godzinny" – przekazał członek zarządu IMMO Park Warszawa Marcin Kłopotowski.

Karnet miesięczny to koszt dla osób mieszkających w promieniu 300 metrów od obiektu – 800 zł, a dla reszty - 950 zł.

420 miejsc

Nowy parking pod placem Powstańców Warszawy jest czterokondygnacyjny, z 420 miejscami postojowymi, z czego 63 są przeznaczone dla mieszkańców.

Otwarcie parkingu nastąpiło 19 marca. Obiekt jest wyposażony w ładowarki do samochodów elektrycznych oraz ogólnodostępną toaletę. To pierwszy podziemny garaż wybudowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (formuła koncesji). Wykonała go za własne pieniądze wspomniana wcześniej firma IMMO Park Warszawa. Przez kolejnych 36 lat ma zarządzać parkingiem i zarabiać na nim. Po tym czasie obiekt zostanie przekazany miastu.

Parking podziemny pod placem Powstańców Warszawy Parking podziemny pod placem Powstańców Warszawy Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Parking podziemny pod placem Powstańców Warszawy Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Parking podziemny pod placem Powstańców Warszawy Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Parking podziemny pod placem Powstańców Warszawy Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Parking podziemny pod placem Powstańców Warszawy Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Parking podziemny pod placem Powstańców Warszawy Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Parking podziemny pod placem Powstańców Warszawy Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Parking podziemny pod placem Powstańców Warszawy Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Parking podziemny pod placem Powstańców Warszawy Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Parking podziemny pod placem Powstańców Warszawy Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Parking podziemny pod placem Powstańców Warszawy Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl