Ślub tylko w wyjątkowym przypadku i bez gości

Co z zaplanowanymi ślubami?

Jak wyjaśnia rzeczniczka prasowa stołecznego ratusza, zaplanowane śluby będą mogły się odbyć, ale ich liczba zostanie ograniczona. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. - Chcemy zachować ciągłość administracji, ale staramy się ograniczać skupiska ludzi ze względu na bezpieczeństwo. To nie oznacza, że ceremonie nie będą mogły się odbywać. Decyzję w tej sprawie podejmie ostatecznie kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Nie dotyczy to wyjątkowych sytuacji, kiedy np. jeden z małżonków jest chory - mówi. I - jak dodaje - najlepiej skonsultować to bezpośrednio z urzędem. - Zalecamy, by pisać maile i dzwonić w tej sprawie do kierownika urzędu - mówi dalej rzeczniczka.