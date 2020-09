Nowe zakażenia. Mazowsze w czołówce wśród województw

Resort zdrowia podał we wtorek najnowsze dane dotyczące nowych przypadków koronawirusa.

Więcej zakażeń na Mazowszu

Z podanych danych wynika, że Mazowsze znalazło się na drugim miejscu pod względem największej liczby potwierdzonych zachorowań na COVID-19. W ciągu ostatniej doby przybyło ich 52. To o ponad połowę więcej niż dzień wcześniej, w poniedziałek, kiedy potwierdzono ich 25.

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna podała z kolei, że w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarła jedna osoba. Do tej pory potwierdzono na Mazowszu 10010 przypadków COVID-19. WSSE dodała też, że łączna liczba ozdrowieńców to 6344, z czego 177 takich pacjentów przybyło w ciągu ostatniej doby. Z powodu koronawirusa do tej pory na Mazowszu zmarło 419 osób.