Data pogrzebu Katarzyny Stoparczyk i prośba rodziny

Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka i autorka projektu "Dajcie nam głos!", zginęła 5 września w wypadku samochodowym w miejscowości Jeżowe na Podkarpaciu.

Z ogromnym smutkiem żegnamy Kasię - Osobę, która przez lata była głosem czułości i wrażliwości w Trójce. Jej pasja, empatia i troska o najmłodszych rozświetlały antenę, a słuchacze zawsze mogli mieć pewność, że ich sprawy są ważne. Kasia pozostanie w naszej pamięci jako dziennikarka, przyjaciółka i człowiek, który potrafił słuchać i wspierać" - napisali koledzy i koleżanki z radiowej Trójki w tydzień po śmierci Katarzyny Stoparczyk.

Rozgłośnia poinformowała, że uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 17 września o godzinie 13 od mszy świętej w kościele rektoralnym pw. św. Jacka przy ul. Freta 10 w Warszawie. Jak podkreślono, ostatnie pożegnanie na cmentarzu odbędzie się w gronie najbliższych i będzie miało charakter prywatny.

Prośby rodziny i księga kondolencyjna

"Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów wesprzeć inicjatywę, która stanie się trwałym upamiętnieniem wrażliwości Kasi i Jej troski o najmłodszych. Przy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci powstanie Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży im. Kasi Stoparczyk" - podała Trójka we wpisie w mediach społecznościowych, zamieszczając link do zrzutki.

Rodzina dziennikarki - za pośrednictwem rozgłośni - poprosiła o nieskładanie kondolencji.

W atrium Programu Trzeciego Polskiego Radia przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie została wystawiona księga kondolencyjna poświęcona pamięci dziennikarki. "Każdy, kto chciałby pozostawić swój wpis, może to uczynić do wtorku włącznie w godzinach 7:00–20:00. W dniu pożegnania księga wystawiona będzie w kościele" - przekazano we wpisie. I zaznaczono, że wpisy można przesyłać też drogą mailową.

