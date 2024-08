- Dla tych pokoleń, które dzisiaj biorą na siebie całą odpowiedzialność za przyszłość ojczyzny, wasza wielka patriotyczna lekcja powinna być najważniejszym przykazaniem - powiedział do powstańców w 80. rocznicę Powstania Warszawskiego premier Donald Tusk. Ocenił jako "pierwszą i najważniejszą powinność" zbudowanie powstańcom, ich dzieciom, wnukom i prawnukom "bezpiecznego domu".

Premier Tusk do powstańców warszawskich

Odnosząc się do przemówienia swojej przedmówczyni, Wandy Traczyk-Stawskiej - która zwracała uwagę na zaangażowanie w powstanie wszystkich mieszkańców stolicy - Tusk ocenił, że były to "święte słowa".

"Zbudujemy taką Polskę, w której nigdy nie trzeba będzie cierpieć takich ofiar"

Szef rządu kontynuował, mówiąc, że cała Polska, niezależnie od tego, jak się na co dzień spieramy o różne sprawy, powinna złożyć powstańcom uroczyste przyrzeczenie.

- Zbudujemy dla was, dla waszych dzieci, dla waszych wnuków, prawnuków, dla nas wszystkich bezpieczny dom. To jest ten najważniejszy hołd, jaki możemy i powinniśmy wam złożyć. To jest nasza pierwsza i najważniejsza powinność - zaznaczył Donald Tusk.