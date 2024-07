80. rocznica Powstania Warszawskiego pod hasłem "W jak wolność"

30 lipca rozpoczną się główne obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku pod hasłem "W jak wolność". "Kochali Warszawę, kochali Polskę, ale przede wszystkim byli solidarni i nade wszystko cenili wolność" - napisali organizatorzy o powstańcach.

- Przed nami wyjątkowa, bo 80. rocznica Powstania Warszawskiego. Bardzo nam zależy, żeby wszyscy mogli wziąć udział w tych uroczystościach - przede wszystkim nasi Powstańcy, ale również mieszkańcy i mieszkanki Warszawy oraz goście. Jak co roku będziemy spotykać się przy pomnikach, tablicach w miejscach pamięci, na Cmentarzu Powązkowskim czy Cmentarzu Powstańców na Woli. Ale szczególnie cieszę się z tego, że będziemy mogli po kilku latach przerwy oddać cześć bohaterom 1944 roku w niezwykłym miejscu: w parku Akcji "Burza" na pięknie odnowionym Kopcu Powstania Warszawskiego. To miejsce zostało zmienione w przyjazny zielony park, który również świadczy o historii i patriotyzmie - powiedział cytowany w komunikacie stołecznego ratusza Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, zapraszając do udziału w tegorocznych obchodach rocznicowych.

O znaczeniu Powstania Warszawskiego w polskiej historii mówił na konferencji Janusz Komorowski, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej: - Powstanie Warszawskie było - nie tylko w Polsce, ale na całym świecie - największym wydarzeniem bojowym. Polska stanęła do walki o swoją wolność. Do walki nie tylko o Warszawę, ale o Polskę. Dlatego trzeba pamiętać i utrwalać to wydarzenie w pamięci wśród młodszego pokolenia - dodał.

"W ten sposób upewniamy się, że pamięć o tym wspaniałym zrywie nie zniknie"

Czasy Powstania Warszawskiego wspominał również Bogdan Bartnikowski, skarbnik Związku Powstańców Warszawskich: - To były dla nas, warszawiaków, wielkie chwile, na które czekaliśmy coraz bardziej niecierpliwie. Nastroje wśród młodzieży warszawskiej były coraz bardziej wspaniałe, bo chcieliśmy się wyzwolić sami - własnymi rękami. Dlatego przystąpiliśmy do tej nierównej walki. Przeżywaliśmy chwile radości, załamania, znowu radości - mówił. - Są ciągle bardzo młodzi ludzie, którzy czekają na nasze opowieści i w miarę możliwości usiłują nam pomagać. Są cały czas razem z nami. To dla nas bardzo ważne. W ten sposób upewniamy się, że pamięć o tym wspaniałym zrywie nie zniknie - dodał.

Swoje podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że 1 sierpnia jest dzisiaj dniem pamięci złożyła powstańczyni warszawska Halina Strzelecka. Do daty tej odniósł się również Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Warszawy.

- 1 sierpnia to szczególna data w historii naszego miasta. Dzięki pracy wielu historyków, społeczników, polityków samorządowych a w szczególności powstańców warszawskich ta data zyskuje wymiar nie tylko ogólnowarszawski, ale też ogólnopolski - mówił Sławomir Potapowicz i przypomniał o odbywającej się co roku uroczystej sesji Rady Miasta, podczas której przyznawane są tytuły honorowego obywatela Warszawy. - W tym roku jest to szczególna data, szczególne obchody i też liczba osób, które zostały uhonorowane, jest wyjątkowa. Spośród pięciu osób, które uzyskują ten tytuł, aż cztery to powstańcy warszawscy – dodał.

Główne uroczystości

80. rocznica Powstania Warszawskiego będzie obchodzona wyjątkowo uroczyście. W programie znalazło się ponad 300 wydarzeń. To nie tylko uroczyste msze święte i składanie kwiatów w miejscach związanych z Powstaniem Warszawskim, ale również wystawy, spacery historyczne, koncerty, gry terenowe czy pikniki historyczno-edukacyjne.

Uroczystości główne zostaną zainaugurowane 30 lipca w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie prezydenci Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski spotkają się z powstańcami. Podczas uroczystości nadane zostaną ordery i odznaczenia państwowe. Dzień później odbędą się m.in. uroczysta sesja Rady m.st. Warszawy oraz Apel Pamięci na placu Krasińskich.

Wiele wydarzeń zaplanowano na 1 sierpnia, czyli dzień rocznicy wybuchu Powstania. Jak co roku, dokładnie o 17, w godzinę "W" zawyją syreny, a Warszawa zatrzyma się na minutę, by oddać hołd powstańcom.

1 sierpnia, o 17, w godzinę "W", w Warszawie zawyją syreny. Miasto odda hołd i szacunek wydarzeniom sprzed 80. lat i zatrzyma się na symboliczną minutę. Apelujemy do warszawianek i warszawiaków, do naszych gości i osób odwiedzających w tym czasie Warszawę o dołączanie do upamiętnienia Powstania Warszawskiego. Zatrzymajcie samochody, przystańcie na chodnikach czy na ścieżkach rowerowych. Wspólnie przeżyjmy tę niezwykłą chwilę, pomyślmy o tym, co wydarzyło się w 1944 r. i wyraźmy swoją wdzięczność. W tę wyjątkową, 80. rocznicę, oddajmy cześć Bohaterkom i Bohaterom Powstania – żołnierzom, harcerzom, cywilom i wszystkim tym, którzy byli gotowi walczyć o Warszawę! Cześć Ich pamięci!

W tym roku uroczystości wrócą także na Kopiec Powstania Warszawskiego w odnowionym parku Akcji "Burza". Na jego szczycie, tuż pod pomnikiem Polski Walczącej, 1 sierpnia o godz. 21 rozpalony zostanie Ogień Pamięci.

Koncert i widowisko muzyczne

Na tegoroczne wydarzenia rocznicowe - w tym na koncert Moniki Brodki i jej gości oraz na widowisko muzyczne "D’Ark" w reżyserii Krystiana Lady - zaprosił Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

- Godzina "W" to czas, kiedy w miejscach pamięci w 350 punktach całej Warszawy będą obecni wolontariusze. Kiedy zawyją syreny, będą pełnili tam honorowe warty. Godzina W jest już takim specjalnym momentem, który można upamiętnić, robiąc zdjęcie. Co roku ogłaszany jest konkurs "Pamięć w kadrze", w którym mogą brać udział amatorzy i zawodowcy – powiedział dyrektor Ołdakowski.

Zabrzmią kościelne dzwony

W 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia, dla upamiętnienia tego zrywu warszawskie parafie uruchomią o godz. 17 kościelne dzwony - poinformowało biuro prasowe archidiecezji warszawskiej.

"Będą hołdem złożonym poległym i żyjącym powstańcom oraz mieszkańcom Warszawy, którzy zginęli w walce o wolność Ojczyzny. Ponadto, wierni będą modlić się w intencji poległych w Powstaniu Warszawskim podczas mszy świętych sprawowanych 1 sierpnia" - napisano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej archidiecezji.

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz 1 sierpnia o godz. 17 weźmie udział w uroczystościach przy pomniku "Gloria Victis" na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Następnie o godz. 18:30 hierarcha będzie uczestniczył w modlitwie międzyreligijnej i złożeniu kwiatów przy pomniku Polegli Niepokonani na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

O godz. 20 kard. Nycz odprawi mszę świętą polową na Cmentarzu Powstańców Warszawy.

***

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.

