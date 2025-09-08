Logo TVN Warszawa
Rembertów

Rozściełacze i walce w akcji. Pierwsze warstwy nawierzchni na nowym wiadukcie

Układanie nawierzchni na wiadukcie w Rembertowie
Przejazd kolejowy między ulicą Marsa i aleją generała Chruściela "Montera" w Rembertowie
Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl
W Rembertowie nad linią kolejową Warszawa - Terespol powstaje wiadukt. Na plac budowy wjechały walce. Na samym obiekcie i dojazdach do niego układana jest nawierzchnia. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Na ulicy Chełmżyńskiej w Rembertowie trwa budowa wiaduktu nad linią kolejową. Na jezdni i dojazdach do niego układane są pierwsze warstwy nawierzchni. - Do prac wykorzystywane są rozściełacze oraz walce. Na wiadukcie znalazł się tak zwany asfalt twardolany. Do wykonania pozostanie jeszcze ostatnia warstwa nawierzchni - ścieralna - wyjaśniła Agata Choińska-Ostrowska, rzeczniczka prasowa Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Jak dodała, poza pracami bitumicznymi trwa betonowanie kap chodnikowych, czyli miejsc pod chodniki i drogę rowerową. Budowane są również pochylnie i schody. Z kolei w gotowych szybach windowych rozpoczął się montaż wind.

Na wiadukcie mierzącym 140 metrów powstaje jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu. Po jej wschodniej stronie znajdą się chodnik i ścieżka rowerowa, a po zachodniej - chodnik. Na północnym dojeździe budowana jest zatoka autobusowa z przystankiem.

Układanie nawierzchni na wiadukcie w Rembertowie
Układanie nawierzchni na wiadukcie w Rembertowie
Układanie nawierzchni na wiadukcie w Rembertowie
Źródło: SZRM Warszawa
Układanie nawierzchni na wiadukcie w Rembertowie
Układanie nawierzchni na wiadukcie w Rembertowie
Źródło: SZRM Warszawa
Układanie nawierzchni na wiadukcie w Rembertowie
Układanie nawierzchni na wiadukcie w Rembertowie
Źródło: SZRM Warszawa
Układanie nawierzchni na wiadukcie w Rembertowie
Układanie nawierzchni na wiadukcie w Rembertowie
Źródło: SZRM Warszawa

Siedem tysięcy pojazdów

Jak podał Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, wiadukt na terenie Kawęczyna-Wygody to część nowej drogi o długości 700 metrów, która połączy skrzyżowanie ulicy Chełmżyńskiej ze Stelmachów po południowej stronie linii kolejowej z nowym rondem na ulicy Chełmżyńskiej po północnej stronie torów.

- Obiekt poprawi komfort komunikacji i bezpieczeństwo zarówno kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Średnio na dobę przez linię kolejową przecinającą ulicę Chełmżyńską przejeżdża w obydwu kierunkach ponad siedem tysięcy pojazdów. Opadające często szlabany utrudniają komunikację w tej okolicy. Po otwarciu wiaduktu przejazd w poziomie szyn zostanie zlikwidowany - zapowiedziała Choińska-Ostrowska.

Inwestycja miasta i kolejarzy

Koszt budowy wiaduktu to około 68,5 miliona złotych. Wykonawcą prac jest firma Intop Warszawa. Inwestycja jest realizowana wspólnie przez Warszawę - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i ma być gotowy jeszcze przed końcem 2025 roku.

Autorka/Autor: mg/ tam

Źródło: tvnnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: SZRM Warszawa

