Pięć promili 28-latki, przed południem zasnęła na ławce

Śpiącą na ławce na Pradze Południe 28-latkę obudzili strażnicy miejscy. Okazało się, że mieszkanka Wawra była kompletnie pijana. Wynik badania alkomatem to aż blisko pięć promili.

Mówiła niezrozumiale

Z tego też powodu wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. Ratownicy przebadali 28-latkę i nie stwierdzili przeciwwskazań do umieszczenia jej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych. Tam też trafiła. Równocześnie funkcjonariusze otrzymali informację, że może ona być poszukiwana przez rodzinę. Podczas oczekiwania na przyjęcie kobiety do ośrodka potwierdzili to policjanci. Rodzina spotka się z nią jednak dopiero po całkowitym wytrzeźwieniu.