Torowisko przejdzie kompleksowy remont na wysokości ulicy Międzynarodowej. Jak informują urzędnicy, wybudowane zostanie odwodnienie, co ma rozwiązać problem z zalewaniem i podmywaniem szyn.

Nie będzie tramwajów w alei Waszyngtona

W związku z remontem, w niedzielę, 29 września około godziny 23:00, zostanie wyłączony ruch na torowisku w alei Waszyngtona. Do 20 października składy nie będą kursowały pomiędzy rondem Waszyngtona a rondem Wiatraczna. Na tym odcinku pasażerowie pojadą autobusami linii zastępczej Z-9.

W tygodniu, w godzinach szczytu, będą podjeżdżały na przystanki co ok. cztery minuty. Dodatkowo autobusy linii 521 zatrzymają się na wszystkich przystankach przy alei Waszyngtona.

Tramwaje linii 9 pojadą aleją Zieleniecką i ulicą Grochowską. Trasa linii 24 zostanie skrócona do przystanku na rondzie Waszyngtona.

Zabiorą pas kierowcom

Zmiany też dla pieszych

Co dalej?

W październiku rozpoczną się roboty na skrzyżowaniu z ulicą Kinową. Także tutaj zamknięte zostaną prawe pasy każdej z jezdni. Nie będzie też wyjazdu z obu odcinków Kinowej w aleję Waszyngtona. Od strony Ostrobramskiej kierowcy dojadą tylko do jezdni lokalnej i będą musieli skręcić w prawo.

Do północnego fragmentu Kinowej będzie można dojechać ulicami: Grenadierów, Międzyborską i Stanisława Augusta. Objazd do Kinowej po drugiej stronie alei Waszyngtona poprowadzi przez rondo Wiatraczna i dalej aleją Stanów Zjednoczonych.

W czasie robót na torowisku zamknięte zostanie przejście dla pieszych przez aleję. Piesi przejdą tymczasową zebrą wyznaczoną na wysokości przystanku do centrum.

Remont także na Jagiellońskiej

Z kolei od 30 września do 31 października tramwaje nie będą dojeżdżały do pętli Żerań FSO. Trasy linii 18 i 20 zostaną skrócone do pętli Ratuszowa-Zoo, czyli "dwudziestki" z ulicy Ratuszowej skręcą na pętlę, a tramwaje 18 na rondzie Starzyńskiego pojadą Jagiellońską w prawo.