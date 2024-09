W piątek rano na Saskiej Kępie w odstępie 15 minut doszło do dwóch pożarów: jeden na ulicy Londyńskiej, drugi na Międzynarodowej. W ich wyniku uszkodzonych zostało łącznie pięć samochodów. Policja wyjaśnia, czy doszło do podpalania i czy stoi za nim ta sama osoba.

Podobny pożar na Międzynarodowej

To jednak nie był jedyny pożar w tej okolicy. - Dostaliśmy dwa zgłoszenia o pożarach na przestrzeni około 15 minut. Jedno z ulicy Londyńskiej, drugie z ulicy Międzynarodowej, było to około 6.30. Łącznie stwierdzono pięć uszkodzonych samochodów na skutek pożaru - poinformowała podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

- Policjanci od rana działali, dzielnicowi robili rozpoznanie, docierali do świadków. Pracowali także policjanci z wydziału d do spraw przestępczości przeciwko mieniu. Jeżeli jest osoba, która bezpośrednio się do tego przyczyniła, funkcjonariusze będą dążyć do tego, żeby ją ustalić i zatrzymać - dodała Węgrzyniak. Zastrzegła jednak, że jest za wcześnie, by mówić o celowym podpaleniu.