Impreza "Roztańczony Narodowy". Będą utrudnienia na Saskiej Kępie

W sobotę, 28 września, na Stadionie Narodowym odbędzie się impreza "Roztańczony PGE Narodowy". Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega przed utrudnieniami w ruchu na Saskiej Kępie i zachęca do korzystania z komunikacji zbiorowej.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że przed koncertem, o godzinie 17, ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Do godziny 20 będą wyłączone z ruchu indywidualnego obszary pomiędzy: aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów osób posiadających identyfikatory S, taksówek, jednośladów oraz autobusów komunikacji miejskiej.

"W zależności od aktualnej sytuacji, policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic" - przekazał ZTM. W przypadku zamknięcia ulicy Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście do stacji metra Stadion Narodowy.