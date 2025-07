Stadion Narodowy (wideo bez dźwięku) Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Fani Imagine Dragons będą mieli aż dwie okazje, aby posłuchać ulubionego zespołu w Warszawie - zagra na Stadionie Narodowym w piątek i sobotę, 18 i 19 lipca.

Ratusz zachęca, by wybierając się na piątkowy lub sobotni koncert, skorzystać z metra linii M2. Przy Stadionie Narodowym zatrzymują się także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich, a także autobusy i tramwaje.

Ograniczony wjazd na Saską Kępę

W związku z koncertami w piątek (w godzinach 17:00-19:00) i sobotę (w godzinach 16:00-19:00) zostanie ograniczony ruch na Saskiej Kępie. Do godziny 19:00 kierowcy nie wjadą w obszary pomiędzy: aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego.

Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek, jednośladów oraz autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego.

Ograniczenia w ruchu w rejonie Saskiej Kępy Źródło: Infoulice Warszawa

W zależności od sytuacji policja może zdecydować o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku zamknięcia Sokolej od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, od około godziny 16:00, autobusy linii 102 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 – Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Jeśli zostaną zamknięte ulice: Sokola, Zamoście i Zamoyskiego objazdami pojadą linie: 102, 135, 146, 147, 202 i E-1. Autobusy: 102 i 202 będą kursowały ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 135 pojedzie Targową, a 146 i 147 – aleją Zieleniecką.

W piątek autobusy E-1 nie skręcą do przystanków przy stacji metra Stadion Narodowy, tylko na most Świętokrzyski i dalej dojadą do Centrum Nauki Kopernik.

Po koncertach

Zarówno w piątek, jak i sobotę, około godziny 22:45, zostanie zamknięta aleja Zieleniecka, od Targowej do ronda Waszyngtona – przejadą tamtędy tylko autobusy komunikacji miejskiej.

Po obu koncertach policja może zdecydować również o zamknięciu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich, od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a. trasę między rondem Wiatraczna a placem Narutowicza, przez most Łazienkowski, wyjadą autobusy zastępcze linii Z99 (w pobliżu stadionu będzie można do nich wsiąść – w zależności od przejezdności ulic – na Francuskiej lub Saskiej). Tym samym mostem pojadą także linie: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72.

Tramwaje na objazdach

Po koncertach może zostać wstrzymany ruch tramwajowy w Alejach Jerozolimskich i przez most Poniatowskiego. Wówczas tramwaje linii 9 pojadą objazdem przez most Śląsko-Dąbrowskim.

W piątek, 18 lipca, linie: 22, 24 i 78 po stronie śródmiejskiej zakończą trasy na placu Starynkiewicza. Natomiast na Pradze linia 22 będzie kursowała aleją Waszyngtona do i z ronda Wiatraczna. Do ronda Wiatraczna dojadą też tramwaje linii 78, kursujące z pętli Kawęczyńska-Bazylika. Linia 24 pojedzie z Gocławka na pętlę Ratuszowa-Zoo.

Z kolei w sobotę w związku z kolejnym etapem prac na placu Zawiszy, tramwaje linii 7 i 22 będą kursowały ograniczoną trasą, tylko po praskiej stronie miasta, od Kawęczyńskiej do ronda Wiatraczna. Obie linie będą jeździły aleją Waszyngtona.

Jak wrócić z koncertów?

Ratusz zachęca by wracają z koncertów również skorzystać z metra. Pociągi linii M2 będą kursowały w obu kierunkach częściej niż zwykle.

Na rondzie Waszyngtona na pasażerów będą czekały dodatkowe autobusy linii 138 (w kierunku Bokserskiej) oraz 509 (w stronę Gocławia i Winnicy).

Więcej będzie też tramwajów. W piątek, dodatkowe tramwaje linii 9 przewiozą pasażerów z placu Starynkiewicza ulicami: Alejami Jerozolimskimi, Towarową, Okopową, aleją "Solidarności", przez most Śląsko-Dąbrowski, Targową, aleją Zieleniecką, aleją Waszyngtona, Grochowską do pętli Gocławek. W sobotę dodatkowe składy pojadą na krótszej trasie. Połączą pętlę Ratuszowa-Zoo z Gocławkiem ulicami: Ratuszową, Targową, aleją Zieleniecką, aleją Waszyngtona i Grochowską.

Zarówno w piątek, jak i sobotę, dodatkowe składy linii 26 z alei Zielenieckiej zabiorą pasażerów w stronę Metra Młociny.