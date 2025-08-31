Logo TVN Warszawa
Warszawa
Praga Południe

Groził podpaleniami, został deportowany. "Finał historii"

Deportacja 29-latka
29-latek został deportowany
Źródło: Straż Graniczna/X
Funkcjonariusze Straży Granicznej doprowadzili i deportowali obywatela Ukrainy, który w sieci groził podpaleniami domów - poinformował w niedzielę minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Film przedstawiający obywatela Ukrainy, który groził podpaleniami, został zamieszczony w jednym z serwisów internetowych. Miała to być forma odwetu w przypadku odebrania niepracującym Ukraińcom świadczenia "800 plus".

Chodzi o weto prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom.

Mężczyzna po kilku godzinach został zatrzymany przez stołecznych policjantów na terenie Pragi Południe. Konto, na którym zamieszczono materiał, zostało usunięte.

"Zamieszczał w sieci materiały filmowe, w których groził podpaleniami"

"Tysiące osób stracą możliwość legalnej pracy". Ministerstwo zabiera głos

"Jest i finał historii"

W piątek minister Kierwiński zapowiedział, że mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty. Dodał wówczas, że "KSP współpracuje ze Strażą Graniczną, gdzie zostanie skierowany wniosek o deportację".

"Jest i finał historii: obywatel Ukrainy, który w zamieszczanych w internecie filmach groził podpaleniami, został przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przymusowo doprowadzony i deportowany na Ukrainę" - poinformował w niedzielę wieczorem szef MSWiA na platformie X.

29-latek otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen.

pc

Autorka/Autor: sz/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Straż Graniczna/X

Marcin KierwińskiMSWiAStraż Graniczna
