Wizerunek zatrzymanego w sprawie usiłowania rozboju mężczyzny Źródło: KRP VI

Policja zatrzymała 36-latka podejrzanego o usiłowanie rozboju na kobiecie. Poszkodowana zdołała się obronić i uciekła. Mężczyźnie grozi nawet 15 lat więzienia.

Jak relacjonuje nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, do zdarzenia doszło około godziny 8, kiedy pokrzywdzona szła do pracy. Na jej drodze stanął obcy mężczyzna. Najpierw ją opluł, potem wyzywał, groził i próbował okraść.

- Kobieta zaczęła się bronić. Napastnik żądał, by oddała mu pieniądze. Zdołała uciec i o wszystkim opowiedziała ochronie w swoim miejscu pracy. Potem zgłosiła się na policję. Mundurowi zapoznali się z wizerunkiem napastnika, który im przekazała. Jego zdjęcia trafiły do wszystkich policjantów pełniących służbę na terenie Pragi Północ - wyjaśniła Onyszko.

Ma bogatą kartoteką

Kilka godzin później policyjny patrol zatrzymał mężczyznę, który został ujęty przez funkcjonariuszy drogówki, gdy żebrał przed jedną z galerii handlowych. - 36-latek trafił do północnopraskiej komendy. Alkomat wykazał, że miał w wydychanym powietrzu prawie 1,5 promila alkoholu - podała Onyszko.

Mężczyzna ma bogatą kartotekę. Jest osoba w kryzysie bezdomności, był wielokrotnie karany za różne przestępstwa i poszukiwany.

Grozi mu 15 lat więzienia

- Następnego dnia 36-latek został przesłuchany w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga - Północ, do której trafiły materiały tej sprawy. Prokurator wszczął śledztwo i przedstawił mężczyźnie zarzut usiłowania rozboju, za co grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował mężczyznę na trzy miesiące - podsumowała rzeczniczka północnopraskiej komendy.

