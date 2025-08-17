Podziemna awaria, utrudnienia na placu

Prace związane z usunięciem awarii instalacji ciepłowniczej w rejonie placu Hallera mają potrwać pięć dni i zakończyć się w piątek, 22 sierpnia.
"Prace ciepłowników będą wymagały zamknięcia jezdni wyjazdowej z placu, pomiędzy pętlą autobusową a ulicą Jagiellońską" - ostrzega Zarząd Transportu Miejskiego.
Autobusy pojadą inaczej
Zamknięcie jezdni wymusi zmiany w kursowaniu linii autobusowych.
"Autobusy linii 170 oraz nocnych N03, N14 i N64 w stronę krańców Rondo Starzyńskiego, Winnica, Dworzec Centralny nie będą kursowały północną jezdnią placu gen. J. Hallera. Pojadą ulicami Dąbrowszczaków i J. Szanajcy do Jagiellońskiej i swoich stałych tras" - poinformował ZTM.
