Nastolatek chciał sprzedać narkotyki policjantom. Później próbował ich przekupić

Policjanci zabezpieczyli narkotyki w komórce lokatorskiej Źródło: Komenda Stołeczna Policji Policjanci zabezpieczyli narkotyki w komórce lokatorskiej Źródło: Komenda Stołeczna Policji Policjanci zabezpieczyli narkotyki w komórce lokatorskiej Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Stołeczni policjanci zatrzymali nastolatka posiadającego przy sobie narkotyki. Chłopak próbował sprzedać je nieumundurowanym funkcjonariuszom. W użytkowanej przez niego komórce lokatorskiej odnaleziono blisko 4,5 kilograma nielegalnych substancji, w tym amfetaminę, mefedron i kokainę.

Policjanci ze stołecznego Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego udali się do jednej z kamienic na Pradze Północ, ponieważ otrzymali informację, że może tam dochodzić do handlu narkotykami. Na klatce schodowej zaczepił ich młody mężczyzna. Najpierw zapytał: "co potrzeba?", a następnie zastrzegł, że "najpierw kasa".

"W ten sposób się zdemaskował. Gdy zrozumiał, że nie stoją przed nim klienci, ale policjanci, rzucił się do ucieczki, ale wywiadowcy uniemożliwili mu to. Mężczyzna chciał też, żeby puścili go wolno w zamian za 10 tysięcy złotych. Gdy usłyszał odmowę, stał się agresywny wobec policjantów. Został obezwładniony i zatrzymany" - relacjonuje młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Narkotyki ukryte w komórce lokatorskiej

Jak dodaje, funkcjonariusze przeszukali chłopaka. W kieszeni jego spodni i saszetce znaleźli cztery porcje marihuany oraz znaczną ilość gotówki.

"Policjanci sprawdzili też komórkę lokatorską, którą użytkował nastolatek. W pomieszczeniu piwnicznym znaleźli narkotyki, które zapakowane były w słoikach, pojemnikach i foliach. W sumie policjanci zabezpieczyli prawie 4,5 kilograma środków odurzających, to jest amfetaminę, kokainę, mefedron i marihuanę" - wylicza mł. asp. Śniadała.

Zatrzymanym okazał się 16-latek. Trafił on do policyjnej izby dziecka. Dalszymi czynnościami w sprawie zajęli się policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, którzy gromadzili materiał dowodowy. "Sąd Rodzinny i Nieletnich dla Warszawy Pragi Północ na wniosek funkcjonariuszy z Wydziału Nieletnich i Patologii, zastosował wobec 16-latka środek zapobiegawczy w postaci umieszczenia go na okres trzech miesięcy w schronisku dla nieletnich" - podaje KSP.

CZYTAJ TAKŻE: Zostawił narkotyki na trawniku i zrobił im zdjęcie. Widzieli to policjanci

Narkotyki na trawniku i trzech mężczyzn z zarzutami Źródło: KRP Warszawa IV