Na Pradze powstaje biblioteka w ogrodzie

Po latach spadków wskaźnik czytelnictwa w Polsce rośnie. Pomogło otwarcie bibliotek w soboty Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Bardzo się cieszę, że możemy spotkać się w miejscu, gdzie powstaje wyjątkowy projekt - biblioteka w ogrodzie, łącząca klasyczną czytelnię z zieloną przestrzenią pełną drzew, roślin i siedzisk. To będzie miejsce nie tylko do wypożyczania książek, ale także do spotkań, zajęć i działań społecznych - powiedziała cytowana w komunikacie ratusza Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka Warszawy. - Wierzę, że ta inicjatywa nie tylko wzbogaci Pragę Północ, lecz także przyczyni się do dalszego wzrostu czytelnictwa w Warszawie, które już dziś jest na wysokim poziomie - dodała.

Zmieniająca się roślinność

Jak zapowiadają urzędnicy, przestrzeń przy ulicy Wileńskiej 55/57 zostanie przekształcona w ogród pełen różnorodnej roślinności, zmieniającej się wraz z porami roku. Wśród zieleni znajdą się miejsca wyciszenia, alejki spacerowe oraz sezonowy taras artystyczny, na którym odbywać się będą występy i inne wydarzenia kulturalne.

"Kameralny klimat przestrzeni podkreśli nastrojowe oświetlenie, a literackie cytaty umieszczone na ławkach dodadzą jej wyjątkowego charakteru. Najbardziej widowiskowym elementem staną się specjalne podesty dla sztuki, gdzie lokalni artyści będą mogli prezentować swoje prace" - podkreślają.

Projekt biblioteki w ogrodzie na Pradze Źródło: UM Warszawa

Powrót do korzeni

- Bardzo się cieszę, że Praga zyskuje kolejne wyjątkowe miejsce - bibliotekę w ogrodzie, która będzie otwarta także na dzieci z pobliskiego przedszkola. To dowód na to, że cała dzielnica dynamicznie się zmienia i ma coraz większą ofertę dla mieszkańców - mówiła z kolei Gabriela Szustak, burmistrzyni Pragi Północ.

Placówka, osadzona w historii ulicy Wileńskiej, wraca do swoich korzeni - dawniej w tym miejscu działała biblioteka. Otwarcie nowej filii zaplanowano na przyszły rok.

Projekt biblioteki w ogrodzie na Pradze Źródło: UM Warszawa