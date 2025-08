"Był ukryty w torbie mamy. Teraz coraz śmielej wychyla głowę". Czeka na imię

Irbis śnieżny Pamir skończył roczek Źródło: Paulina Chmielnicka-Tkaczyk/warszawskie zoo

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W warszawskim zoo ogrodzie żyje pięć dorosłych samic i jeden dorosły samiec. Jednak reprezentacja gatunku się powiększyła. Na przełomie stycznia i lutego w warszawskim zoo urodził się nowy członek kangurzej rodziny. Matką jest prawie 10-letnia samica urodzona w warszawskim ZOO, a tatą Patch, który przyjechał do stolicy z Berlina w 2023 roku.

Kangurzątko w warszawskim zoo Źródło: Ewa Jakowlew

"Przez pierwsze miesiące maluch był ukryty w torbie mamy, gdzie rozwijał się i rósł. Teraz coraz śmielej wychyla głowę i cieszy oczy odwiedzających" - opisał stołeczny ogród zoologiczny w komunikacie.

Imię dla malucha mogą wybrać mieszkańcy. Warszawskie zoo ogłosiło konkurs na imię dla kangurka. Propozycje można zgłaszać w komentarzach na Facebooku stołecznego ogródu, pod postem, do czwartku 7 sierpnia do godziny 7:30. Imię powinno zaczynać się na literę "R" i pasować zarówno dla dziewczynki, jak i chłopca, bo płeć malucha nie jest jeszcze znana. Opiekunowie wybiorą najciekawsze propozycje, a zwycięskie imię wybiorą internauci.

Kangurzątko w warszawskim zoo Źródło: Ewa Jakowlew

Młode rozwija się w torbie matki nawet 230 dni

Kangur rudy zamieszkuje Australię i żyje na suchych, otwartych terenach – pustyniach, łąkach i zaroślach. Jest roślinożercą, żywi się głównie trawami i roślinami. Samce są wyraźnie większe od samic – mogą ważyć do 85 kilogramów i mierzyć 140 centymetrów długości. Rozmnażają się przez cały rok – kangurza ciąża trwa 35 dni, młode rodzi się nieowłosione i rozwija w torbie matki nawet 230 dni.

Kangury rude mają silne tylne nogi, mocny ogon służący do utrzymania równowagi i krótsze przednie łapy z pazurami do chwytania i pielęgnacji. Potrafią skakać na osiem metrów, osiągają prędkość do 70 km/h i doskonale radzą sobie w suchym środowisku. Kangury rude można odróżnić od innych gatunków po czarno-białych plamach na policzkach oraz szerokim białym pasie biegnącym od kącika pyska do ucha.