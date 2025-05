Jest umowa na ponad 200 miejskich mieszkań

Rząd proponuje dwa programy mieszkaniowe Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN

Miasto poinformowało o podpisaniu umowy na budowę 207 mieszkań na wynajem na terenie Pragi Północ. Pierwsi lokatorzy mają się tam wprowadzić za dwa lata.

W środę miejska spółka TBS Warszawa Północ podpisała umowę na budowę mieszkań na wynajem w budynku przy ulicy Jagiellońskiej. Inwestycję wykona firma ZAB-BUD.

207 mieszkań

W komunikacie ratusz poinformował, że w siedmiokondygnacyjnym budynku TBS na Pradze-Północ powstanie 207 mieszkań. "Jeden lokal przekazany zostanie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej, zaś 14 mieszkań przystosowanych będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" - wyjaśniają urzędnicy.

W ramach inwestycji powstaną parkingi podziemny i naziemny. Wokół budynku zaplanowano przestrzenie wspólne z miejscami dla rowerów, małą architekturą, miejscem do rekreacji oraz placem zabaw. "Budynek będzie energooszczędny i ekologiczny. Zamontowane zostaną pompy ciepła i fotowoltaika, co przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacji" - zaznacza ratusz.

Mieszkania TBS Warszawa Północ na Jagiellońskiej - wizualizacja

W komunikacie podkreślono, że miasto stara się o zwrot około 80 proc. poniesionych nakładów z Funduszu Dopłat w ramach prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa. Wniosek został złożony w 2024 r. Natomiast z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa miasto otrzyma blisko 10 - procentowy zwrot kosztów.

"Taki system finansowania, bez zaciągania kredytu pozwoli na zagwarantowanie przyszłym najemcom niskich czynszów, co jest szczególnie istotne dla osób o średnich dochodach" - podkreśla ratusz.

Pozostałe inwestycje TBS Warszawa Północ

Obecnie TBS Warszawa Północ jest w trakcie realizacji i przygotowań kilku inwestycji: przy Rudnickiego (173 mieszkań) na Bielanach, przy Kolskiej (26 mieszkań) na Woli oraz przy ul. Połczyńskiej (ok. 89 mieszkań) na Bemowie, przy ul. Pomorskiej (ok. 377 mieszkań) na Białołęce. Razem z inwestycją przy ulicy Jagiellońskiej powiększą one zasób lokalowy TBS Północ o 872 mieszkania.

W przygotowaniu są kolejne projekty na Białołęce przy ul. Pani na Wiśniewie (ok. 100 mieszkań) oraz na Targówku przy Chyrowskiej (25), co da łącznie 997 mieszkań.

Mieszkania TBS Warszawa Północ na Jagiellońskiej - wizualizacja