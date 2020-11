Miały wozić pacjentów do Szpitala Narodowego. Nawet nie wyjechały z zajezdni

Są w pełnej gotowości, ale jeszcze nie było potrzeby, by je uruchomić. Dwa autobusy, przekazane 13 listopada przez władze Warszawy do transportu chorych na COVID-19 do Szpitala Narodowego, jeszcze nie wyjechały z zajezdni na Pradze. - One są w gotowości. Miejskie Zakłady Autobusowe i Zarząd Transportu Miejskiego cały czas czekają na zlecenie ze strony władz szpitala - przekazała nam rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka. Potwierdził to również rzecznik ZTM Tomasz Kunert. - Jeszcze do tej pory nie wyjechały. Tlen jest przechowywany w butlach, w prawidłowo zbudowanej instalacji przez specjalistów ze szpitala. To, że nie są używane, nie powoduje utraty właściwości. Są dobrze zabezpieczone w zajezdni na Stalowej. Są w pełnej gotowości, w każdej chwili mogą wyjechać - zapewnił nas Kunert.