Akcja policji w "zagłębiu narkotykowym". Diler i "czujka" zatrzymani

Z ustaleń policjantów wynikało, że 27-latek handluje narkotykami w rejonie ulicy Brzeskiej. Był dobrze znany funkcjonariuszom z pionu kryminalnego północnopraskiej komendy.

- 27-latek był wielokrotnie w przeszłości zatrzymywany w tym rejonie, ostatnim razem pod koniec marca bieżącego roku, za posiadanie narkotyków. Z informacji operacyjnych, którymi dysponowali policjanci, wynikało, że mężczyzna z handlu narkotykami zrobił sobie stałe źródło dochodu.

Funkcjonariusze zatrzymali zarówno 27-latka, jak i jego 19-letniego pomocnika oraz dwóch mężczyzn w wieku 59 i 45 lat, którzy kupili od niego nielegalne substancje.

- Policjanci przeszukali teren. Pod przyczepą kempingową znaleźli 40 zawiniątek z folii aluminiowej z suszem roślinnym i białym proszkiem. Zabezpieczyli telefony komórkowe należące do 27 i 19-latka, a od starszego również ponad 3000 złotych. Zabezpieczone substancje technik kryminalistyki poddał oględzinom i określił ich skład. W zawiniątkach była marihuana i amfetamina - poinformowała nadkomisarz Paulina Onyszko.

Zarzuty i dozór policji

W dniu zatrzymania 59-latek oraz 45-latek usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków. Obu mężczyznom grozi kara do trzech lat więzienia.

- Policjanci doprowadzili 27-letniego dilera i jego 19-letniego pomocnika na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ, gdzie obaj usłyszeli zarzuty. Odpowiedzą oni za handel środkami odurzającymi, za co grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator prowadzący śledztwo zastosował wobec mężczyzn dozór policji i zakaz przebywania na ulicy Brzeskiej w Warszawie - podsumowała nadkomisarz Onyszko.

"Praskie zagłębie narkotykowe"

Rejon Brzeskiej nosi niechlubne miano "praskiego zagłębia narkotykowego". Handel nielegalnymi substancjami, na tej ulicy oraz na kilku innych w okolicy to prawdziwa plaga. W ubiegłym tygodniu policja informowała o zatrzymaniu dilera, który sprzedawał substancje odurzające przy ulicy Małej.

Tam, zgodnie z zapowiedzią wiceprezydentki Warszawy Renaty Kaznowskiej, pojawi się obrotowa kamera monitoringu. Dodatkowo do policji i straży miejskiej ratusz skierował pismo z prośbą o "wzmożony nadzór prewencyjny" tego rejonu.