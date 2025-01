Posłuchaj Wstrzymaj Wystartował 19. bieg "Policz się z cukrzycą" Źródło: TVN24

W sobotnie południe okolice stadionu Narodowego zajęli biegacze. O godz. 12 wystartował 19. Bieg WOŚP "Policz się z cukrzycą", podczas którego zawodnicy pokonują pięciokilometrową trasę. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami. Potrwają one do godziny 14.

O godzinie 12.00 z błoni PGE Narodowego wystartował 19. Bieg WOŚP "Policz się z cukrzycą". Zawodnicy pokonują pięciokilometrową trasę ulicami: Siwca, Wybrzeże Szczecińskie, przez most Świętokrzyski (zawrócą przy Wybrzeżu Kościuszkowskim), Wybrzeże Szczecińskie w kierunku Portu Praskiego (gdzie zawrócą), Zamoście, Sokolą (nawrót) i z powrotem Wybrzeżem Szczecińskim i "starą' Sokolą.

Utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej

Ulice na trasie zmagań zostały zamknięte o godzinie 11:00.

Kierowcy nie przejadą ulicami: Sokolą i Zamoście, od Targowej do Wybrzeża Szczecińskiego; Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie, od Okrzei do mostu Poniatowskiego; Wybrzeże Kościuszkowskie, od Zajęczej do Tamki. Zamknięta dla ruchu będzie też Tamka od Dobrej do Wybrzeża Kościuszkowskiego oraz most Świętokrzyski. mostem Świętokrzyskim.

Utrudnienia w związku z biegiem "Policz się z cukrzycą" Źródło: Infoulice Warszawa

Ruch zostanie wznowiony będzie o godzinie 14.

Z utrudnieniami muszą liczyć również pasażerowie komunikacji miejskiej. Na trasy objazdowe zostały skierowane autobusy linii: 102, 118, 125, 127, 146, 147, 162 i 202.

33. Finał dla hematologii i onkologii dziecięcej

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 32 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W ciągu 32 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,3 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup 74,5 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych dwóch latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

Motywem przewodnim 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, a towarzyszy mu hasło: "Gramy na zdrowie!". Zebrane środki przeznaczone zostaną na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej. Środki zbierana będą w trakcie kwest, licytacji, internetowych aukcji i wydarzeń specjalnych. Wolontariusze i wolontariuszki będą obecni na warszawskich ulicach od świtu do nocy. Będzie można ich spotkać także podczas licznych wydarzeń, których listę zebraliśmy w artykule.

33. Finał WOŚP odbędzie się w niedzielę 26 stycznia, ale część tradycyjnych inicjatyw - jak na przykład warszawski Bieg "Policz się z cukrzycą!" - zorganizowana zostanie w sobotę 25 stycznia. Wszystkie najważniejsze wydarzenia będzie można śledzić na antenach TVN24, TVN, TTV, w serwisach MAX, Player.pl, TVN24 GO oraz w portalu tvn24.pl.