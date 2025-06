Drzewo przewróciło się na dom. Mieszkańcy już wcześniej byli zaniepokojeni jego stanem

Drzewo przewróciło się na dom w Żyrardowie Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Nad całym powiatem żyrardowskim przeszła gwałtowna burza. Strażacy mają pełne ręce roboty. Po godzinie 18 prowadzą 16 interwencji jednocześnie.

Jedna z nich odbywa się na ulicy Bohaterów Warszawy w Żyrardowie. - Na budynek mieszkalny spadło drzewo. We wszystkich prowadzonych obecnie interwencjach nie ma osób poszkodowanych - poinformował po godzinie 18 mł. bryg. Jarosław Belina ze straży pożarnej w Żyrardowie.

Mieszkańcy twierdzą, że zgłaszali problem

Drzewo, które spadło na dom to lipa, ma gruby pień. Widać, że została wyrwana ze sporą ilością ziemi i korzeniami. Przechyliła się na płot i znajdujący się za nim dom.

Jak dowiedział się Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl, właściciele pobliskich posesji już wcześniej byli zaniepokojeni stanem rosnących przy drodze drzew. - Zgłaszali pisemnie do urzędu, że te drzewa stanowią zagrożenie dla ich domów. To z powodu niedawnego remontu drogi, podczas którego przycięto tym drzewom korzenie. W odpowiedzi miasto miało zaznaczyć, że wykonana została w tej kwestii ekspertyza, z której wynikało, że drzewa nie stanowią zagrożenia - dowiedział się reporter. Droga, o której mowa, została oddano po remoncie do użytku w listopadzie 2024 roku.