Narkotykowe laboratorium zlikwidowane. Policjanci przejęli setki kilogramów klefedronu

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili akcję w podwarszawskim Żółwinie. Jak opisywaliśmy, na miejscu pojawili się antyterroryści, policjanci oraz strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego i ekologicznego.
Zabezpieczyli 700 kilogramów klefedronu
Działania były prowadzone w ramach śledztwa przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej z województwa mazowieckiego. CBŚP podało w czwartek, że jej członkowie zajmowali się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków, w tym klefedronu (4CMC).
"Podczas przeszukania pomieszczeń magazynowych i mieszkalnych ujawniono specjalistyczną aparaturę, urządzenia oraz kompletną linię technologiczną służącą do produkcji narkotyków" - informuje w komunikacie CBŚP.
Funkcjonariusze podkreślają, że skala znaleziska była ogromna. W trakcie akcji zabezpieczyli ponad 700 kilogramów klefedronu w postaci płynnej oraz 70 kilogramów tej substancji w formie skrystalizowanej. Czarnorynkowa wartość ujawnionych środków odurzających szacowana jest na ponad cztery miliony złotych.
Zatrzymani mieli kryminalną przeszłość
Na miejscu policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy mieli nadzorować proces produkcji. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że obaj mieli kryminalną przeszłość, a dokładniej związki z przestępczością narkotykową. Jeden z nich kilka tygodni wcześniej opuścił więzienie, gdzie odbywał wyrok za produkcję narkotyków.
Obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury. Śledczy zarzucili im udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt tymczasowy.
"Śledczy ustalili, że grupa działała od lipca 2025 roku. Trwa szczegółowe badanie skali procederu i ustalanie, ile narkotyków mogło w tym czasie trafić na rynek" - podaje CBŚP.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.
Autorka/Autor: kk/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: CBŚP