Narkotykowe laboratorium zlikwidowane. Policjanci przejęli setki kilogramów klefedronu

CBŚP zlikwidowało narkotykowe laboratorium (wideo bez dźwięku)

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili akcję w podwarszawskim Żółwinie. Jak opisywaliśmy, na miejscu pojawili się antyterroryści, policjanci oraz strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego i ekologicznego.

Zabezpieczyli 700 kilogramów klefedronu

Działania były prowadzone w ramach śledztwa przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej z województwa mazowieckiego. CBŚP podało w czwartek, że jej członkowie zajmowali się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków, w tym klefedronu (4CMC).

"Podczas przeszukania pomieszczeń magazynowych i mieszkalnych ujawniono specjalistyczną aparaturę, urządzenia oraz kompletną linię technologiczną służącą do produkcji narkotyków" - informuje w komunikacie CBŚP.

Funkcjonariusze podkreślają, że skala znaleziska była ogromna. W trakcie akcji zabezpieczyli ponad 700 kilogramów klefedronu w postaci płynnej oraz 70 kilogramów tej substancji w formie skrystalizowanej. Czarnorynkowa wartość ujawnionych środków odurzających szacowana jest na ponad cztery miliony złotych.

CBŚP zlikwidowało narkotykowe laboratorium w Żółwinie Źródło: CBŚP

Zatrzymani mieli kryminalną przeszłość

Na miejscu policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy mieli nadzorować proces produkcji. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że obaj mieli kryminalną przeszłość, a dokładniej związki z przestępczością narkotykową. Jeden z nich kilka tygodni wcześniej opuścił więzienie, gdzie odbywał wyrok za produkcję narkotyków.

Obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury. Śledczy zarzucili im udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt tymczasowy.

"Śledczy ustalili, że grupa działała od lipca 2025 roku. Trwa szczegółowe badanie skali procederu i ustalanie, ile narkotyków mogło w tym czasie trafić na rynek" - podaje CBŚP.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

