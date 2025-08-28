Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Narkotykowe laboratorium zlikwidowane. Policjanci przejęli setki kilogramów klefedronu

CBŚP zlikwidowało narkotykowe laboratorium w Żółwinie
CBŚP zlikwidowało narkotykowe laboratorium (wideo bez dźwięku)
Źródło: CBŚP
Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali narkotykowe laboratorium koło Pruszkowa. Podczas akcji zabezpieczyli klefedron o czarnorynkowej wartości ponad czterech milionów złotych. Dwie osoby zostały zatrzymane. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że w przeszłości miały one związek z podobnymi przestępstwami.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili akcję w podwarszawskim Żółwinie. Jak opisywaliśmy, na miejscu pojawili się antyterroryści, policjanci oraz strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego i ekologicznego.

Zabezpieczyli 700 kilogramów klefedronu

Działania były prowadzone w ramach śledztwa przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej z województwa mazowieckiego. CBŚP podało w czwartek, że jej członkowie zajmowali się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków, w tym klefedronu (4CMC).

"Podczas przeszukania pomieszczeń magazynowych i mieszkalnych ujawniono specjalistyczną aparaturę, urządzenia oraz kompletną linię technologiczną służącą do produkcji narkotyków" - informuje w komunikacie CBŚP.

Funkcjonariusze podkreślają, że skala znaleziska była ogromna. W trakcie akcji zabezpieczyli ponad 700 kilogramów klefedronu w postaci płynnej oraz 70 kilogramów tej substancji w formie skrystalizowanej. Czarnorynkowa wartość ujawnionych środków odurzających szacowana jest na ponad cztery miliony złotych.

CBŚP zlikwidowało narkotykowe laboratorium w Żółwinie
CBŚP zlikwidowało narkotykowe laboratorium w Żółwinie
CBŚP zlikwidowało narkotykowe laboratorium w Żółwinie
Źródło: CBŚP
CBŚP zlikwidowało narkotykowe laboratorium w Żółwinie
CBŚP zlikwidowało narkotykowe laboratorium w Żółwinie
Źródło: CBŚP
CBŚP zlikwidowało narkotykowe laboratorium w Żółwinie
CBŚP zlikwidowało narkotykowe laboratorium w Żółwinie
Źródło: CBŚP
CBŚP zlikwidowało narkotykowe laboratorium w Żółwinie
CBŚP zlikwidowało narkotykowe laboratorium w Żółwinie
Źródło: CBŚP
CBŚP zlikwidowało narkotykowe laboratorium w Żółwinie
CBŚP zlikwidowało narkotykowe laboratorium w Żółwinie
Źródło: CBŚP
CBŚP zlikwidowało narkotykowe laboratorium w Żółwinie
CBŚP zlikwidowało narkotykowe laboratorium w Żółwinie
Źródło: CBŚP
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policjanci przerwali narkotykową transakcją
Przerwali narkotykową transakcję i przejęli torbę z marihuaną
Policja zatrzymała 24 osoby
Duża akcja policji, zatrzymali 24 osoby
Śródmieście
Zamiast warzyw w tunelach rosła marihuana
"Każdego dnia doglądał swoje rośliny". Twierdził, że uprawia warzywa

Zatrzymani mieli kryminalną przeszłość

Na miejscu policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy mieli nadzorować proces produkcji. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że obaj mieli kryminalną przeszłość, a dokładniej związki z przestępczością narkotykową. Jeden z nich kilka tygodni wcześniej opuścił więzienie, gdzie odbywał wyrok za produkcję narkotyków.

Obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury. Śledczy zarzucili im udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt tymczasowy.

"Śledczy ustalili, że grupa działała od lipca 2025 roku. Trwa szczegółowe badanie skali procederu i ustalanie, ile narkotyków mogło w tym czasie trafić na rynek" - podaje CBŚP.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa
Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa
Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa
Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa
Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa
Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa
Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa
Wyłamana brama, antyterroryści w akcji. Dwie osoby zatrzymane
Poszukiwany listem gończym zatrzymany
Szukali go za handel dopalaczami. 36-latek zatrzymany
Projekt wideo 242
Kokaina w przyprawach, "znalazł ją na ulicy"
Śródmieście

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: CBŚP

Udostępnij:
Czytaj także:
Usiłował wepchnąć kobietę pod pociąg metra
Pchnął kobietę na peronie metra. Chce dobrowolnie poddać się karze
Bielany
Wandale uszkodzili wiatę przystankową
Wprowadzili w życie "scenariusz demolki". Tak się tłumaczyli
Okolice
Adam Niedzielski
Kierwiński: Niedzielski nie wnioskował o ochronę policji, choć mógł
Okolice
Adam Niedzielski w szpitalu w Siedlcach
Były minister pobity przed restauracją. Sprawcy sami zgłosili się na policję
Okolice
Policjanci przerwali narkotykową transakcją
Przerwali narkotykową transakcję i przejęli torbę z marihuaną
Okolice
Rekordowo niski poziom wody w Wiśle
Najniższy wynik w historii pomiarów
Śródmieście
Upał w mieście
Skwar taki, że obowiązują alarmy drugiego stopnia
METEO
Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik
Dziecięcy zeszyt, wynik testu. Mają tropy w sprawie góry śmieci blokujących drogę
Okolice
Konsultacje społeczne w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Ponad połowa dzielnic przeciwko nocnej prohibicji
Śródmieście
Służby natleniają rzekę Wkrę
"Wychowałam się nad rzeką i nigdy nie było takiej katastrofy"
Okolice
Prace na ulicy Kąty Grodziskie
Koniec wakacji i remontów na drogach. Te ulice będą przejezdne
Białołęka
Prace na Słomińskiego
Tramwaje na Woli i Mokotowie wracają na stałe trasy
Stacja Warszawa Zachodnia
Każdego dnia może z niego korzystać ponad 100 tysięcy osób
Ochota
Peron dworca kolejowego Warszawa Wschodnia
Przebudują Warszawę Wschodnią. "Zmiana będzie radykalna"
Piotr Bakalarski
Kontrole kierowców przewozu osób, zatrzymano czterech cudzoziemców (zdj. ilustracyjne)
Kontrole przy dworcach. Zatrzymali czterech kierowców
Śródmieście
Zagadkowa śmierć czterech osób pod Ostrołęką (zdjęcie ilustracyjne)
Zginął od ciosów drewnianą kantówką
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdj. ilustracyjne)
Pociągi omijały cztery stacje
Komunikacja
Kradzież paliwa. Policja szuka tego mężczyzny
Podmienili tablice i ukradli paliwo. Nagrała ich kamera
Okolice
Kajdanki
Próbował włamać się do ciężarówek, w jednej zasnął
Wypadek w miejscowości Gielniów
Pięć osób rannych, w tym dwoje dzieci
Okolice
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Skorzystała z "okazji" przy bankomacie, ma kłopoty
Okolice
Według ekspertów za niski stan wody w Wiśle odpowiedzialne są też kopalnie piasku
"Przemilczana przyczyna" niskiego poziomu wody w Wiśle
Dariusz Gałązka
Do zdarzenia doszło na stacji Marymont
Na stacji metra uderzył mężczyznę i groził kobiecie
Żoliborz
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria systemu informatycznego pogotowia. Podano przyczynę
Śródmieście
Niektóre linie autobusowe będą kursować częściej
Komunikacja miejska wraca z wakacji. Będą nowości na trasach
Komunikacja
Do zdarzenia doszło na trasie S7 (zdj. ilustracyjne)
Nagle stanęła na trasie S7, w aucie zabrakło paliwa
Ulice
Uszkodzony tunel w Sulejówku
Na dwa miesiące zamkną tunel uszkodzony przez ciężarówkę
Okolice
Przed ciechanowskim ratuszem będzie więcej zieleni
Usuwają beton sprzed ratusza. Będzie więcej zieleni
Okolice
Przebieg planowanej S7 na wizualizacji
Urząd wydał "wuzetkę" dla bloku. W miejscu planowanej ekspresówki
Bielany
22-latek został zatrzymany po pościgu
Pędził skradzionym autem, staranował radiowóz. Ucieczka ulicami Pragi
Praga Północ

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki