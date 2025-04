Tragiczna doba na mazowieckich drogach. Zginęli trzej rowerzyści

Śmiertelne potrącenie rowerzysty w miejscowości Zdunek Źródło: KMP w Ostrołęce

W ciągu ostatniej doby doszło do trzech wypadków, w których zginęli rowerzyści. Pod Ostrołęką kierowca samochodu osobowego śmiertelnie potrącił kierującego jednośladem. Do podobnej tragedii doszło koło Płocka. Z kolei w okolicy Grójca zginął rowerzysta potrącony przez ciężarówkę.

W czwartek rano do dyżurnego ostrołęckich policjantów wpłynęło zgłoszenie dotyczące wypadku drogowego do którego doszło na drodze powiatowej w miejscowości Zdunek, położonej w powiecie ostrołęckim.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe i policjantów z Myszyńca i ostrołęckiej drogówki. "Według wstępnych ustaleń kierujący skodą 70-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego jadąc od strony Brodowych Łąk w kierunku Myszyńca potrącił 82-letniego rowerzystę" - poinformował nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

"Niestety w wyniku zdarzenia senior z terenu powiatu ostrołęckiego zginął na miejscu" - dodał policjant. Kierowca skody był trzeźwy.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają, w jaki sposób doszło do tego wypadku.

Dwóch rowerzystów nie żyje

Niestety to nie jedyny śmiertelny wypadek do jakiego doszło w ciągu ostatniej doby. W Słominie koło Płocka zginął rowerzysta potrącony przez kierowcę auta osobowego. Do tragedii doszło też w Pniewach, pod Grójcem. Tam kierowca ciężarówki śmiertelnie potrącił rowerzystę.

Policjanci apelują zarówno do kierowców samochodów, jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego o ostrożność. "Niech nas nie zwiedzie piękna pogoda, tylko przestrzeganie przepisów jest gwarancją bezpieczeństwa" - zaznaczyli.